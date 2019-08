Fratelli unici: trama, cast e anticipazioni del film con Luca Argentero

Siete in cerca di una commedia che faccia ridere ma anche riflettere? Allora Fratelli unici potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio del 2014, in onda stasera 27 agosto 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stato diretto da Alessio Maria Federici, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per film come Bambini, Lezioni di cioccolato 2, Stai lontana da me, Tutte lo vogliono, Terapia di coppia per amanti e Uno di famiglia.

La pellicola dai toni sentimentali racconta la storia di Pietro, uomo dalla brillante carriera che però non sa più amare, e Francesco, profondamente immaturo e incapace di portare avanti una relazione. Ma qual è la sinossi di Fratelli unici?

Fratelli unici: trama e anticipazioni del film con Luca Argentero

Protagonisti di Fratelli unici sono Francesco e Paolo, due uomini molto diversi che, pur essendo nati dagli stessi genitori, non sono mai andati d’accordo. Il primo è un affermato medico con un divorzio alle spalle mentre l’altro lavora come stuntman e a causa delle sua grande immaturità è incapace di avere una relazione sentimentale stabile. Sempre in disaccordo e rancorosi, entrambi cercano di frequentarsi il meno possibile fino a quando un evento stravolge completamente le loro vite.

Un giorno a causa di un grave incidente Piero perde la memoria non solo delle persone a lui care ma anche alcune di alcune semplici abilità e conoscenze acquisite durante la crescita come il lavarsi o il significato delle parolacce. Bisognoso di cure, l’ex moglie non ha alcuna intenzione di occuparsi dell’uomo e quindi dell’ impegno si fa carico a malincuore Francesco. La convivenza forzata fin da subito si rivela particolarmente complicata ma tra imprevisti, battibecchi, emozionanti rivelazioni e storie d’amore, i due Fratelli unici ricostruiranno un rapporto che sembrava irrecuperabile ed entrambi inizieranno una nuova vita.

Il cast del film

In Fratelli unici Raoul Bova interpreta Pietro mentre Luca Argentero è Francesco. Carolina Crescentini veste i panni di Giulia, Miriam Leone quelli di Sofia e Giusy Buscemi è Agata.

Hanno partecipato al film Sergio Assisi nel ruolo di Gustavo, Massimo De Lorenzo in quello del giudice tutelare e Augusto Zucchi che è il regista. Completano il cast Eleonora Gaggero nella parte di Stella e Vanni Bramati in quella del piantone.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it