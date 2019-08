Blinded by the light – Travolto dalla musica: trama, cast e anticipazioni

L’attesa è quasi finita, a breve approderà anche in Italia Blinded by the light. La commedia sentimentale, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 29 agosto 2019, è stata diretta da Gurinder Chadha, regista britannica noto al grande pubblico per film come Picnic alla spiaggia, Sognando Beckham, Paris, je t’aime, La mia vita è un disastro e Il palazzo del Viceré.

Il lungometraggio dai toni drammatici rappresenta l’adattamento sul grande schermo delle memorie di Sarfraz Manzoor, giornalista del The Gurdian grande fan durante l’adolescenza di Bruce Springsteen. Ma qual è la sinossi della pellicola?

Blinded by the light – Travolto dalla musica: trama e anticipazioni

1987, Inghilterra. Javed è un teenager britannico di origini pakistane che vive a Luton e sfoga la sua insofferenza verso la città e la rigido comportamento del padre scrivendo poesie. Un giorno però un suo amico gli fa conoscere la musica di Bruce Springsteen, grande artista che conquista subito il cuore dell’adolescente. Il ragazzo infatti sente che i testi delle canzoni parlano proprio di lui e delle difficoltà che deve affrontare nella vita quotidiana.

Illuminato dalle parole della grande rock star, Javed passo dopo passo acquisisce una maggiore consapevolezza di se stesso e delle proprie capacità. Tra scontri con la famiglia tradizionalista, imprevisti, battute e momenti commoventi, il protagonista di Blinded by the light per trasformare in realtà i proprio sogni.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Viveik Kalra che interpreta Javed mentre Kulvinder Ghir è Malik. Meera Gantra veste i panni di Noor, Aaron Phagura quelli di Roops e Dean-Charles Chapman è Matt.

Hanno partecipato al film anche Nell Williams recita la parte di Eliza e Rob Brydon quella del padre di Matt. Completano il cast Hayley Atwell nel ruolo della signorina Clay e Sally Phillips in quello di Anderson.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it