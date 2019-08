Genitori quasi perfetti: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Un cast di attori molto amati dal pubblico italiano, un storia intrigante e una serie di divertenti battute: Genitori quasi perfetti sembra avere tutte le carte in regola per essere una commedia davvero ben fatta. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 29 agosto 2019, è stata diretta da Laura Chiossone, regista nota per il film Tra cinque minuti in scena e numerosi videoclip da lei realizzati per artisti musicali come Morgan, Marracash, Marlene Kuntz, Otto Ohm.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Gabriele Scotti e Renata Ciaravino, racconta la storia di Simona convinta, nonostante tutti gli sforzi, di non essere all’altezza del proprio ruolo di madre. Ma qual è la sinossi di Genitori quasi perfetti?

Genitori quasi perfetti: trama e anticipazioni del film al cinema

Simona è una madre single quarantenne molto legata a suo figlio Filippo. Sempre pronta a mettersi in discussione per il bene del piccolo, la protagonista sente di non fare mai abbastanza e guardando gli altri genitori quasi perfetti cerca disperatamente di imitarne i comportamenti. Si avvicina l’ottavo compleanno del bambino e proprio l’organizzazione della festa fa riemergere tutte le sue insicurezze.

Disposta a tutto pur di rendere felice il suo ometto, Simona cerca di assecondare i desideri di Filippo e contemporaneamente proteggerlo dal giudizio altrui. La giovane madre quindi si mette a lavoro e mano mano che si avvicina l’evento aumenta la sua ansia. Giunto il fatidico giorno, arrivano gli amichetti del bambino che subito iniziano a giocare mentre gli adulti si lanciano velenose frecciatine senza scenate fino a quando un’improvvisa performance di Filippo innesca delle reazioni a catena che porteranno la festa su binari completamente diversi da quelli previsti.

Il cast del film

Protagonista di Genitori quasi perfetti è Anna Foglietta che interpreta Simona Riva. Paolo Calabresi veste i panni di Aldo Luini, Lucia Mascino quelli di Ilaria Luini e Marina Rocco è Sabrina.

Hanno partecipato al film anche Elena Radonicich nel ruolo di Giorgia, Francesco Turbanti in quello di Paolo Lanucci, Paolo Mazzarelli in quello di Alessandro e Marina Occhionero che è Luisa. Completano il cast Nicolò Costa nella parte di Filippo Riva e Erika Blanc in quella di Carla.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it