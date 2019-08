Maratona Mentana: ospiti e anticipazioni di oggi 28 agosto per la crisi di governo

Oggi 28 agosto 2019 dalle 14.00 alle 20.00 su La7 torna la Maratona Mentana. Lo speciale condotto dal giornalista milanese continua a seguire passo dopo passo gli sviluppi della crisi di governo che si è aperta l’8 di questo mese con le dichiarazioni di Salvini per poi essere ufficializzata il 20 dopo le dimissioni dal primo ministro Giuseppe Conte dal suo incarico.

In questi giorni il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno iniziato i colloqui per verificare se sia possibile o meno trovare un’intesa e alternato fasi in cui sembrava oramai prossimo l’accordo ad altre di rottura. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi la Maratona Mentana!

A breve la Maratona Mentana ci porterà nuovamente nel cuore pulsante della crisi di governo per scoprire le novità del giorno. Continuano infatti le consultazioni tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico per trovare un accordo che possa finalmente risolvere la complicata situazione politica del nostro Paese. Come ben sappiamo, tutto è cominciato giovedì 8 agosto con le dichiarazioni di Matteo Salvini seguite poi il 20 dalle dimissioni di Giuseppe Conte dalla carica di Presidente del Consiglio.

Oggi 28 agosto 2019 potrebbe finalmente concludersi la crisi di governo. Nelle prossime ore quindi le due delegazioni si recheranno al Quirinale per comunicare a Mattarella le loro decisioni. La Maratona Mentana seguirà tutti gli sviluppi in diretta grazie ai suoi inviati speciali. In studio poi il direttore de La7 sarà affiancato da Sardoni e Damilano e non mancheranno ospiti che commenteranno volta per volta ciò che accade e offriranno il loro punto di vista sul comportamento dei leader politici e sul futuro del nostro Paese.

