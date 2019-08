Sette giorni per non morire: trama, cast e curiosità del film in tv su Rai 3

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Sette giorni per non morire potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 28 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Roland Suso Richter, regista tedesco noto al grande pubblico per film come Il segreto di Marta, Serengeti Will Survive, Dresda, The I Inside e Il tunnel.

Il lungometraggio dall’intricata trama racconta la storia di una donna che si sveglia in una stanza d’albergo con un coltello insanguinato senza ricordare cosa sia successo. Ma qual è la sinossi di Sette giorni per non morire?

Dopo aver perso i sensi Sybille si risveglia in una camera d’albergo con in mano un coltello grondante di sangue. Nella stanza però non è sola ma accanto a lei giace il marito Michael brutalmente assassinato. La donna non ricorda nulla di quanto è accaduto e, pur essendo consapevole di non aver ucciso il coniuge, intuisce che se la polizia la incriminerà sicuramente. Non solo infatti la protagonista di Sette giorni per non morire era presente sulla scena del crimine con l’arma del delitto ma ha anche un movente.

Unico modo per dimostrare la sua innocenza è trovare il vero colpevole. Inizia così una corsa contro il tempo per Sybille che deve contemporaneamente sfuggire ai commissari Rainer e Tanja e cercare le prove che la scagionino. Fortunatamente la donna può contare sull’aiuto della sua grande amica Gabi e del marito Ullrich, ex collega di Michael. Poco a poco però la vedova recupera la memoria e scoprirà di essere in serio pericolo.

Il cast del film

In Sette giorni per non morire Stefanie Stappenbeck che interpreta Sybille mentre Macus Mittermeier è Ulrich. Katharina Schüttler veste i panni di Gabi, Henning Baum quelli di Rainer e Josefine Preuß è Tanja. Inoltre Frank-Leo Schröder recita la parte di Markus, Sesede Terziyan quella di Rita e Katharina Behrens è Hebamme.

Hanno partecipato al film Steve Windolf nel ruolo di Michael, Christian Kuchenbuch in quello di Andreas e Anton Pampushnyy è Arkadi Gruschenko. Infine Luise Schnittert interpreta Margot Rihm, Freya Kreutzkam è Zimmermädchen e Barbara Prakopenka è la receptionist. Completano il cast di Sette giorni per non morire Jef Bayonne e Klara Behrendt.

Sette giorni per non morire: le curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che il titolo originale di Sette giorni per non morire è Der 7. Tag. Inoltre la pellicola è stata sceneggiata da André Georgi e distribuita dalla Zweites Deutsches Fernsehen.

La fotografia è a cura di Max Knauer, le musiche sono di Arash Safaian mentre la produzione è di MOOVIE the art of entertainment GmbH.

