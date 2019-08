Ricky e Barabba: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Tra le commedie italiane più divertenti degli anni novanta c’è sicuramente Ricky e Barabba. L’esilarante pellicola, in onda stasera 28 agosto 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta e interpretata da Christian De Sica, celebre attore e regista che ha lavorato dietro la macchina da presa in film come Faccione, Il conte Max, 3, The Clan e Amici come prima.

Il lungometraggio racconta la storia di un imprenditore che, prossimo al fallimento, decide di togliersi la vita ma viene inaspettatamente salvato da un barbone. Scopriamo insieme la sinossi di Ricky e Barabba!

Ricky e Barabba: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Ricky Morandi è ricco ancora per poco. L’uomo infatti ha contratto degli enormi debiti con le banche per produrre una particolare marmitta catalitica il cui brevetto però è inspiegabilmente scomparso. Disperato e oramai convito di non avere scelta, l’imprenditore decide di suicidarsi impiccandosi ad un ponte ma viene salvato da Barabba, barbone in realtà interessato solo alla corda che stava utilizzando lo sconosciuto per togliersi la vita. Resosi conto dell’enorme errore che stava per commettere, Ricky invita a casa il clochard per offrirgli qualcosa da mangiare. Giunti a destinazione, Morandi scopre che la moglie è in partenza per una vacanza e ha deciso di lasciarlo a causa dei suoi insuccessi lavorativi.

Intenzionato a riconquistare il cuore della sua dolce metà, l’imprenditore vuole raggiungerla in albergo. Tuttavia Ricky è costretto a portarsi in viaggio anche Barabba poiché è l’unico che sa dove si trova la donna. Tra imprevisti, battute, avventure e incontri il ricco oramai povero scoprirà che la sua perfetta moglie in realtà è in compagnia di un altro uomo.

Il cast del film

Protagonisti del film sono Renato Pozzetto e Christian De Sica che interpretano rispettivamente Ricky e Barabba. Francesca Reggiani veste i panni di Elena Salvetti Morandi, Franco Fabrizi quelli di Salvetti e Bruno Corazzari è Sandro Bonetti. Inoltre Sylva Koscina recita la parte di Cristina Bonetti, Marisa Merlini quella di Marisa e Stefania Calandra è Paloma.

Hanno partecipato alla commedia anche Giovanni Lombardo Radice nel ruolo del gestore dell’Albergo Relais, Nathalie Guetta in quello della cameriera ribelle si Ricky e Fernando Cerulli che è il maître del ristorante. Infine Guido Cerniglia è il conoscente dell’imprenditore al ristorante e Franca Scagnetti interpreta l’ammalata. Completano il cast di Ricky e Barabba Valerio Isidori nei panni del fattorino dell’hotel e Carlos Valles in quelli dell’uomo vestito da imperatore azteco.

