Il Mostro di St. Pauli: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film

Siete in cerca di un thriller crudo e spiazzante? Allora il Mostro di St. Pauli potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, presentata in concorso al Festival di Berlino 2019, è stata diretta da Faith Akin, regista e sceneggiatore tedesco noto al grande pubblico per film come Solino, La sposa turca, Ai confini del paradiso, Soul Kitchen, Il padre, Tschick e Oltre la morte.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Der Goldene Handschuh, è tratto dalla storia vera di Fritz Honka, serial killer che negli anni ’70 terrorizzò Amburgo assassinando barbaramente alcune donne del posto. Ma qual è la sinossi de Il Mostro di St. Pauli?

Il Mostro di St. Pauli: trama e anticipazioni. Quando esce il film

L’attesa è finita, la pellicola tedesca sarà in programmazione nelle sale cinematografiche dal 29 agosto 2019. Il film è ambientato ad Amburgo negli anni ’70 nel quartiere di St. Pauli frequentato da drogati, alcolizzati, giocatori d’azzardo e strani figuri. Tra questi c’è Fritz Honka, uomo dall’aspetto poco gradevole che passa la maggior parte del tempo a bere nel bar del posto.

Vive in un attico in cui regna il caos e dove porta le donne anziane che adesca in uno squallido locale. Molte povere signore accettano l’invito dello sconosciuto pensando di passare delle ore in allegria. Honka in realtà ha altri piani in mente che prevedono sempre la morte delle sue conquiste. L’uomo infatti è un serial killer che opera sempre allo stesso modo: cerca di avere, invano perché è impotente, un rapporto sessuale con le donne per poi ucciderle brutalmente e farle a pezzi conservandole a casa e incolpando poi del cattivo odore i vicini. Ben presto però tutta Amburgo inizia a temere lo spietato Mostro di St. Pauli che si aggira per la città.

Il cast del film

Protagonista de Il Mostro di St. Pauli è Jonas Dassler che interpreta Fritz Honka. Marc Hosemann veste i panni di Siggi Honka, Margarete Tiesel quelli di Gerda Voss e Hark Bohm è Dornkaat-Max.

Hanno partecipato al film anche Adam Bousdoukos nel ruolo di Lefteris, Katja Studt in quello di Helga Denningsen e Victoria Trauttmansdorff che è Gisela. Completano il cast de Il Mostro di St. Pauli Tristan Göbel recita la parte di Willi, Philipp Baltus quella di Zuhalter e Uwe Rohde che è Herbert Nurnberg

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it