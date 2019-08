La matassa: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Canale 5

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora La matassa potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2009, in onda stasera 29 agosto 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stata diretta dal celebre duo Ficarra e Picone e Giambattista Avellino, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per film come Il 7 e l’8, C’è chi dice no, Un Natale per due e Un Natale con i fiocchi.

L’esilarante lungometraggio segue le avventure di Gaetano e Paolo, due cugini figli di fratelli che si detestano cosa che ha impedito ad entrambi di vedersi per vent’anni fino a quando casualmente si incontrano. Ma qual è la sinossi de La matassa?

Molto spesso sono i figli a subire le conseguenze degli errori dei padri. È questo il caso di Gaetano e Paolo, due cugini figli di fratelli uniti da un profondo sentimento d’affetto. Purtroppo però dopo un violento litigio dei rispettivi padri i bambini sono costretti a non vedersi per vent’anni. Diventati adulti, i protagonisti de La matassa conducono vite molto diverse. Paolo infatti è ossessionato dalla paura delle morte e aiuta il padre a gestire l’albergo di famiglia in Sicilia mentre Gaetano assieme alla moglie Olga porta avanti un’agenzia che si occupa di combinare matrimoni per gli extracomunitari per far ottenere loro la cittadinanza italiana.

Destinati a non frequentarsi più, un evento cambia le sorti del rapporto tra i due parenti. Quando infatti viene a mancare il padre dell’ipocondriaco a causa di un malinteso Gaetano si reca al funerale ed erroneamente Paolo crede quest’ultimo sia giunto in chiesa per riappacificarsi. L’uomo inoltre confida al prete che in caso di morte donerebbe l’hotel appena ereditato al figlio di suo zio. La conversazione però viene accidentalmente ascoltata dal cugino che decide di cogliere l’occasione al volo e far credere a Paolo di essere davvero malato. Tra imprevisti, scontri e le minacce di alcuni mafiosi i protagonisti de La matassa si troveranno immischiati in pericolosi affari che metteranno a repentaglio la loro vita.

Il cast del film

In La matassa Salvatore Ficarra interpreta Gaetano mentre Valentino Picone è Paolo. Domenico Centamore veste i panni di Ignazio, Pino Caruso quelli di don Gino e Claudio Gioè è Antonio. Inoltre Anna Safroncik recita la parte di Olga, Tuccio Musumeci quella di Totò e Mario Pupella è don Mimì.

Hanno partecipato al film Mariella Lo Giudice nel ruolo della mamma di Paolo, Rosa Pianta in quello della madre di Gaetano e Giovanni Martorana che è Pietro. Gino Astorina è il commissario di polizia, Gaetano Pappalardo è l’agente Pappalardo e Maria Di Biase interpreta Svetlana. Completano il cast de La matassa Marzia Cavallo che è la cameriera, Angelo Pellegrino nei panni dell’amministratore dell’albergo e Luca Spina in quelli di Paolo da piccolo.

