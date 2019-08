Mademoiselle: trama, cast completo e curiosità del film al cinema

Seppur con un certo ritardo, Mademoiselle è approdato anche in Italia. La pellicola del 2016, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 29 agosto 2019, è stata diretta da Park Chan-wook, regista e sceneggiatore sudcoreano noto al grande pubblico per film come Joint Security Area, Mr.Vendetta, Old Boy, I’m a Cuborg, But That’s Ok, Thirst e Stoker.

Il lungometraggio a metà tra il thriller e il dramma è ambientato negli anni ’30 del ‘900 durante l’invasione giapponese della Corea. Protagonista è la giovane ancella di una ricca ereditiera che in realtà è stata assunta per mettere in atto il torbido piano Conte Fujiwara. Ma qual è la sinossi di Mademoiselle?

Mademoiselle: trama del film al cinema

Mademoiselle è ambientato nella Cina degli anni ’30. L’ereditiera Lady Hideko vive in una sontuosa villa in campagna con il crudele zio. L’uomo infatti, appassionato di letteratura erotica, è un sadico prepotente interessato solo ai beni materiali e incapace di provare affetto. Il suo piano è quello di sposare la nipote e impadronirsi così di tutte le sue ricchezze. Quando nulla sembra poter fermare l’avido futuro marito della giovane donna succede qualcosa che sconvolge i suoi progetti.

Il conte Fujiwara, lestofante che finge di essere un nobile, riesce a far assumere Sookee come ancella personale di Lady Hideko. La nuova domestica in realtà è una ladra ed è stata scelta dal truffatore con l’intento di aiutarlo a sedurre la ricca ereditiera, sottrarle tutti i suoi averi e poi rinchiuderla in un manicomio. Con il passare dei giorni la diabolica messinscena sembra funzionare fino a quando però tra le due donne scoppia la passione. Come finirà Mademoiselle?

Il cast completo del film

In Mademoiselle Kim Min-hee intepreta Lady Hideko mentre Kim Tae-ri è Sookee. Ha Jung-woo recita la parte del conte Fujiwara e Cho Jin-woong quella di zio Kouzuki.

Completano il cast del film anche Kim Hae-sook nel ruolo della cameriera Sasaki e Moon So-ri quello della zia di Hideko.

Mademoiselle: curiosità del film al cinema

Forse non tutti sanno che il titolo originale di Mademoiselle è Ah-ga-ssi e inoltre il film è anche conosciuto come The Mandmaiden. L’opera è ispirata al romanzo inglese Ladra, scritto da Sarah Waters e ambientato nel 1862 a Londra.

Infine le musiche sono a cura di Jo Yeong-wook e in Italia la pellicola è stata distribuita da Altre Storie.

