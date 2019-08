Allerta meteo Italia: fine agosto e inizio settembre, le regioni a rischio

Oggi 29 agosto 2019 in Sicilia è stato emesso un bollettino di allerta meteo valido fino allo scoccare della mezzanotte. Dopo il forte temporale di ieri a Palermo ci sarebbe infatti un rischio idrogeologico di livello Giallo.

In realtà si prevede che le condizioni climatiche peggiorino su buona parte della Penisola a partire dall’ultimo week-end di questo mese per poi continuare a inizio Settembre. Ma vediamo insieme le novità sull’allerta meteo!

Dopo l’allerta meteo della Sicilia possiamo dire che l’estate sta davvero finendo. Oltre al rischio idrogeologico dell’ex Regno di Trinacria, in molte regioni Penisola le condizioni climatiche peggioreranno nell’ultimo week-end di agosto. Il 31 di questo mese infatti un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa si dirigerà verso l’Italia dando già le avvisaglie del classico mal tempo autunnale. Molto probabilmente già sabato mattina si verificheranno piogge in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. È a rischio però anche la Sardegna dove a causa del mare caldo che fornisce umidità atmosferica c’è la possibilità che si scatenino fenomeni potenzialmente pericolosi come violenti temporali e forti raffiche di vento. Al momento però non è stata ancora emesso un bollettino di allerta meteo e sul tutto il resto d’italia è previsto cielo sereno o nuvoloso con temperature ancora alte.

Per quanto riguarda domenica 1 Settembre il cattivo tempo raggiungerà la maggior parte delle regioni centro-settentrionali e non è escluso il sopraggiungere di rovesci temporaleschi soprattutto in Liguria, Toscana. Rischio di nubifragi poi per Firenze e Roma mentre in Campania potrebbero verificarsi piogge e temporali. Infine anche sull’arco alpino le condizioni climatiche saranno instabili e in tutta Italia ci sarà un drastico calo delle temperature lasciando quindi spazio all’arrivo dell’autunno.

