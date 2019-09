Dove vedere Lazio-Roma in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Lazio-Roma, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Non solo Juventus-Napoli in questo secondo appuntamento di campionato: è tempo anche di derby capitolino. E’ una sfida che storicamente non richiede grosse presentazioni, trattasi di un incrocio che ogni anno riesce a fermare l’intera Italia calcistica focalizzando su di sé tutte le attenzioni dei tifosi come dei semplici appassionati. La Lazio è reduce dalle netta vittoria della prima di campionato in casa della Sampdoria, dove i biancocelesti sono riusciti a schiacciare i blucerchiati anche grazie al sempreverde e finalmente ritrovato Ciro Immobile. L’obiettivo stagionale è chiaro, piazzarsi nelle prime quattro in classifica e per farlo la squadra di Inzaghi dovrà portare avanti una stagione quasi perfetta visto il potenziale delle dirette concorrenti, ogni anno sempre più alto. Trattasi dello stesso obiettivo dei cugini della Roma, i quali hanno però steccato l’esordio casalingo contro il Genoa pareggiando solamente. Tanti i problemi difensivi messi in luce dalla compagine giallorossa, che sta lavorando sul mercato per mettere delle pezze a poche ore dal termine della sessione estiva di calciomercato. Ma la squadra è comunque pronta per questo derby, che si preannuncia come sempre spettacolare e ricco di colpi di scena.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile

Allenatore: Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Allenatore: Fonseca

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lazio-Roma verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

