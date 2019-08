It – Capitolo 2: trama, cast e curiosità. Quando esce al cinema

Lasciate ogni speranza o voi che entrate, l’inferno di It – Capitolo 2 sta arrivando. Come la pellicola del 2017 anche il seguito del film dedicato al clown ballerino è stato diretto da Andrés Muschietti, regista e sceneggiatore argentino che già in passato ha dimostrato grandi doti artistiche lavorando dietro la macchina da presa ne La madre, suggestivo thriller psicologico dal gusto gotico.

Non è certamente questa la prima volta che il romanzo di Stephen King prende vita sullo schermo come nel caso della miniserie televisiva del 1990 a cura di Tommy Lee Wallace. Nonostante le dure critiche, il lungometraggio ha terrorizzato generazioni di adolescenti e adulti soprattutto grazie alla straordinaria interpretazione di Tim Curry. Sembrava quindi impossibile immaginare un pagliaccio demoniaco diverso da quello dell’attore britannico ma nel 2017 Bill Skarsgård ha sconvolto il pubblico con la sua spaventosa versione di Pennywise. Cosa succederà nel secondo capitolo?

It – Capitolo 2: trama e quando esce al cinema

Vi è mancato It? Niente paura, dal 5 settembre 2019 il secondo capitolo sarà in programmazione nelle sale cinematografiche. Sono passati ben 27 anni da quando il Club dei Perdenti si è temporaneamente liberato del diabolico clown. Oramai adulti, tutti i componenti del gruppo hanno lasciato Derry e una volta lontani i ricordi di ciò che è accaduto sono diventati confusi.

L’unico a non abbandonare la città è stato Mike che dopo aver indagato su alcuni efferati omicidi richiama la squadra per sconfiggere nuovamente il pagliaccio. Bill, Richie, Eddie, Beverly e Ben anche se spaventati tornano Derry mentre Stanley non si presenta all’incontro. Questa volta però annientare Pennywise sarà ancora più difficile anche perché in tutti questi anni It ha atteso con ansia di rivedere le sue prede preferite.

Il cast del film

In It – Capitolo 2 James McAvoy interpreta Bill Denbrough mentre Jessica Chastain è Bev Marsh. Bill Hader veste i panni di Richie Tozier, Isaiah Mustafa quelli di Mike Hanlon e Jay Ryan è Ben Hanscom. James Ransone recita la parte di Eddie Kaspbrak, Andy Bean quella di Stan Uris e Bill Skarsgård è Pennywise. Hanno partecipato al film Teach Grant nel ruolo di Henry Bowers, Jaeden Martell in quello di Bill Denbrough giovane e Wyatt Oleff è Stan Uris giovane.

Jack Dylan Grazer è Eddie Kaspbrak giovane, Finn Wolfhard interpreta Richie Tozier giovane. Sophia Lillis veste i panni di Bev Marsh ragazza, Chosen Jacobs quelli di Mike Hanlon giovane, Jeremy Ray Taylor è Ben Hanscom giovane. Xavier Dolan è Adrian Mellon, Jake Weary è Webby Garton e Nicholas Hamilton recita la parte di Henry Bowers giovane. Infine Jess Weixler ricopre il ruolo di Audra Phillips e Will Beinbrinck quello di Tom Rogan. Completano il cast Javier Boter che è It lebbroso e Alexandra Latysheva.

It – Capitolo 2: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Stephen King ha definito It – Capitolo 2 “epico“. Le riprese del film si sono svolte tra i Pinewood Toronto Studios, Oshawa e Toronto.

L’attore Bill Skarsgård che interpreta Pennywise proviene da una famiglia d’arte. Il padre infatti è il celebre Stellan Skarsgård e anche due dei suoi quattro fratelli hanno intrapreso la carriera artistica. Infine le musiche del film sono a cura di Benjamin Wallfisch e i costumi Luis Sequeira.

