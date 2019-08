Miami Beach: trama, cast e anticipazioni, stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Miami Beach potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda stasera 30 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Carlo Vanzina, regista veterano della risata noto per film come I fichissimi, Ecezzziunale…veramente, Sapore di mare, Vacanze in America, Yuppies – I giovani di successo, Selvaggi e In questo mondo di ladri.

L’esilarante lungometraggio segue le avventure di due litigiose famiglie italiane giunte nella famosa città statunitense. Ma qual è la sinossi di Miami Beach?

Miami Beach: trama e anticipazioni, stasera in tv

Tra le mete più ambite dai giovani italiani c’è sicuramente Miami beach. È proprio nella città statunitense vanno a studiare all’università Luca, romano e figlio di Giovanni, e Valentina, milanese figlia di Olivia. Presi i biglietti e saliti sull’aereo, durante il viaggio i genitori dei ragazzi, molto diversi sia caratterialmente che nel comportamento, iniziano a litigare. Quello che le matricole non sanno è che in realtà sono partiti per lo stesso motivo e si ritroveranno nello stesso college. Mentre i due adulti continuano ad odiarsi profondamente, tra Giovanni e Valentina nasce una storia d’amore.

Anche la 17enne Giulia giunge in città assieme alle sue amiche per partecipare al concerto di un artista molto famoso. La ragazza però doveva viaggiare con il padre Lorenzo ma ha poi deciso di scappare lasciandolo solo e disperato. Preoccupato per la figlia, l’uomo parte per Miami beach ma una volta arrivato non ha idea di dove possa trovarsi la teenager e allora decide di farsi aiutare da Bobo, studente fuoricorso esperto del divertimento. Tra feste. imprevisti, equivoci, storie d’amore e inattese rivelazioni figli e genitori ne combineranno delle belle.

Il cast del film

In Miami beach Ricky Memphis interpreta Lorenzo mentre Max Tortora è Giovanni. Paola Minaccio veste i panni di Paola, Emanuele Propizio quelli di Bobo e Giampaolo Morelli è Filippo.

Hanno partecipato al film anche Neva Leoni nel ruolo di Giulia e Giorgia Trasselli in quelli di zia Assunta. Inoltre Filippo Laganà è Luca e Alessio Del Mastro è Matteo. Completano il cast di Miami beach Camilla Tedeschi nella parte di Valentina e Mariela Garriga in quella di Carmen.

