Ad Astra: trama, cast e curiosità del film. Quando esce al cinema

L’attesa è quasi finita, Ad Astra sta per approdare sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 26 settembre 2019, è stata diretta da James Gray, regista statunitense noto al grande pubblico per film come Little Odessa, The Yards, I padroni della notte, Two Lovers e C’era una volta a New York.

Il lungometraggio fantascientifico dal cast stellare racconta la storia di un ingegnere spaziale che attraversa il Sistema Solare per tentare di salvare il genere umano dall’imminente catastrofe. Ma qual è la sinossi di Ad Astra?

Ad Astra: trama e quando esce il film

Come già detto in apertura di articolo, Ad Astra sarà in programmazione al cinema dal 26 settembre 2019. La pellicola segue le imprese di Roy McBride, ingegnere aerospaziale della Nasa. L’uomo ha una vita serena con la moglie Eve ma vent’anni prima ha preso il padre scomparso durante una spedizione su Nettuno per mettere in atto il progetto Lima. Incredibilmente però le informazioni raccolte dagli esperti sull’astronauta disperso fanno pensare che non sia morto e che abbia condotto esperimenti con materiali in grado di distruggere l’umanità.

Nel frattempo Roy sopravvive miracolosamente ad una caduta dalla spazio e viene convocato dalle più alte cariche politiche. Dopo un’attenta analisi nella ricerca della persona giusta, il governo è convinto che McBride sia l’unico in grado di poterli aiutare ad invertire il processo di distruzione già iniziato sulla terra. Incaricato quindi di salvare il mondo, il protagonista di Ad Astra parte alla volta di Nettuno con mille domande e dubbi sull’operato del padre. Cosa scoprirà?

Il cast del film

In Ad Astra Brad Pitt interpreta Roy McBride mentre Tommy Lee Jones è Clifford McBride. Liv Tyler veste i panni di Eve, Jamie Kennedy quelli di Peter Bello e John Finn è Stroud. Inoltre Kimberly Elise recita la parte di Lorraine Deavers, LisaGay Hamilton quella di Amelia Vogel e John Ortiz è il generale Rivas.

Hanno partecipato al film anche Ravi Kapoor nel ruolo di Arjun Dhariwal, Greg Bryk in quello di Chip Garnes. Infine Loren Dean è Donald Stanford e Alyson Reed è Janice Collins. Completano il cast di Ad Astra Ruth Negga e Donald Sutherland.

Ad Astra: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Ad Astra è stato presentato in anteprima il 29 agosto 2019 alla settantaseiesima edizione del Festival del cinema di Venezia ed è in concorso per il leone d’oro al miglior film.

Il regista James Gray in occasione dell’annuncio del suo progetto ha dichiarato di voler portare al cinema “la miglior rappresentazione dello spazio mai vista in un film”. Infine le musiche sono a cura di Max Richter, i costumi di Albert Wolsky la fotografia è di Hoyte van Hoytema.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it