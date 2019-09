Dove vedere Cagliari-Inter in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Cagliari-Inter, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Secondo incontro casalingo di fila per il Cagliari, reduce dalla sconfitta di misura all’esordio contro il Brescia. Ancora da oliare bene i nuovi ingranaggi dei rossoblu, grandi protagonisti sul mercato L’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Giovanni Simeone, arrivato dalla Fiorentina e che potrebbe già essere presente almeno in panchina per questa sfida, complice anche l’assenza per infortunio di Pavoletti, uscito dolorante al ginocchio la settimana scorsa. Sarà un match dal sapore particolare per Nainggolan, pronto per sfidare il suo recente passato. L’Inter è invece reduce dal grande esordio di San Siro nel monday night contro il Lecce, dove la squadra nerazzurra ha rifilato un netto poker al club salentino, dandogli così il bentornato in Serie A. Ma questa sarà una partita più ostica, una trasferta storicamente molto difficile per tutte le big del nostro campionato. Sul mercato probabilmente si è completato già tutto con gli ultimi arrivi di Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez. Pensieri anche di Champions per Conte e i suoi ragazzi, capitati in un girone tostissimo che condivideranno con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga.

LEGGI ANCHE: Nainggolan: “Addio all’Inter detto da Oriali. Giulini il primo a volermi”

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Castro; Joao Pedro, Cerri

Allenatore: Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

Allenatore: Conte

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

