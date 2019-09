Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Genoa-Fiorentina, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Lo scorso anno queste due squadre si sono sfidate durante l’ultima giornata per preservare il loro posto nella massima serie. Il pareggio a reti bianche, contemporaneo alla sconfitta dell’Empoli, ha portato il risultato sperato. Il Genoa si è rafforzato particolarmente sul mercato, appunto per evitare situazioni come quella dello scorso anno. All’esordio è arrivato uno spumeggiante pareggio all’Olimpico contro la Roma che ha testimoniato ancora una volta – se mai ce ne fosse stato il bisogno – la mole offensiva del neo tecnico Andreazzoli. Ambizioni anche per la Fiorentina, con il cambio di proprietà dei mesi scorsi che ha riportato entusiasmo alla piazza dopo gli ultimi anni di malumori esterni e interni al campo di gioco. Bene anche la campagna acquisti, che ha portato tra gli altri due grandi nomi come Ribery e Boateng. Ma la stagione è lunga e la concorrenza per le competizioni europee è tanta. Nell’esordio con annessa sconfitta casalinga contro il Napoli si è già intravista una buonissima Fiorentina che, nel progetto di crescita, potrebbe togliersi diverse soddisfazioni importanti già a partire da questa stagione. Ma occorre comunque procedere piano e riuscire ad inserire, nel più breve tempo possibile, i nuovi arrivi nel progetto.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil

Allenatore: Montella

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now TV.

