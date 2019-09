Neymar verso la permanenza al Paris Saint Germain

È uno dei grandi casi di questa lunga e calda estate di calciomercato che si avvia a concludersi e potrebbe rappresentare anche una grande sorpresa: come riportato da L’Equipe infatti, Neymar sembra essere destinato a restare al Paris Saint Germain. L’asso brasiliano aveva fatto leva con forza per poter abbandonare la capitale francese e ritornare al Barcellona, ma ora i piani sembrano essere cambiati.

Neymar, fine del caso? Almeno per il momento

Questa decisione è dovuta anche – e forse soprattutto – al fatto che i due club fatichino a trovare un accordo che soddisfi entrambi.

Anche dalle ultime dichiarazioni di Leonardo traspariva proprio questo: “La trattativa non è interrotta ma non c’è accordo perché le nostre richieste non sono state accettate. La posizione di PSG e Neymar è sempre stata chiara: se arrivasse una proposta soddisfacente potrebbe lasciare, ma non è così. La scadenza è lunedì a mezzanotte, non abbiamo fissato alcun limite diverso da quello naturale. Se ci sarà un’altra trattativa o meno dipenderà dal Barcellona, che dovrà presentare un’altra proposta. Dembélé? Non lo abbiamo trattato perché non avevamo un accordo col Barça. Neymar ha sempre chiarito che vuole andarsene, ma nessuno ha abbastanza denaro per comprarlo. E se una proposta non vale la pena, rimarrà. È un giocatore straordinario, ma il rapporto che abbiamo oggi non è il più tranquillo che ci sia. Ci sono cose da risolvere e dobbiamo vedere come potremmo convivere con queste“.

Ma la permanenza di Neymar all’ombra della Torre Eiffel non avrebbe lunga scadenza. Il Barcellona infatti rinvierebbe l’affondo all’estate prossima, consci che O’Ney vuole riabbracciare a tutti i costi i colori blaugrana. E il PSG, nel frattempo, dovrebbe accordarsi per abbassare le proprie richieste economiche e lasciare il via libera al proprio giocatore.

