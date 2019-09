Alice in Borderland: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

Il 5 Agosto 2019 Netflix ha annunciato la produzione di una serie tv live action remake del manga giapponese omonimo: stiamo parlando di Alice in Borderland. Il debutto della serie tv è previsto per il 2020 anche se al momento non c’è una data ufficiale a cui fare riferimento. Mentre attendiamo nuove notizie sul futuro dello show, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla trama e su coloro che stanno dietro al progetto: la realizzazione di Alice In Borderland è stata affidata a Shunsuke Sato (il quale ha già lavorato ad altri live actione come Bleach, Gantz e Kingdom – La Guerra dei 500 anni) mentre lo scrittore del manga è Haro Aso.

Alice in Borderland: la trama

Di cosa parla Alice in Borderland? La trama ruota intorno le vicende del giovane Ryohei Alice e dei suoi due amici: Karube e Chota. I tre ragazzi sono appassionati (se non addirittura ossessionati) dai videogiochi e tutto sembra procedere normalmente quando una sera, all’improvviso, durante una loro sessione, si ritrovano catapultati in un’altra dimensione. I ragazzi, guardandosi intorno, riconoscono la loro Tokyo, sebbene più desolata, vuota e alquanto inquietante. Ben presto si rendono conto che l’unico modo per sopravvivere è quello di affrontare determinate prove alla stregua di un survival game: è esatto, i tre ragazzi, in realtà, si ritrovano all’interno di un altro videogioco in cui sopravvivere è la sfida più grande.

Il cast della serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show. Al momento sono stati nominati solo due attori e si tratta di Kento Yamazaki, il quale interpreta il protagonista della serie, Ryohei Alice, e Tao Tsuchiya, la quale veste i panni di Usagi, protagonista femminile che fa il suo ingresso dopo che i tre ragazzi raggiungono l’altra dimensione.

