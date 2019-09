Made in Arteteca: cast, ospiti e anticipazioni di stasera in tv su Rai 2

La settimana si apre all’insegna dell’allegria e del buon umore con Made in Arteteca. Stasera 2 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 il fortunato duo comico formato da Monica Lima ed Enzo Iuppariello, coppia anche nella vita reale, torna sul piccolo schermo con una puntata monografica.

Lo spettacolo, diretto da Sergio Colabona e Fabio Tassan Pagnochet, vedrà la partecipazione di Maurizio Casagrande, attore e veterano della risata che tra battute, sorprese, ospiti speciali ed esilaranti gag si troverà coinvolto negli sketch più amati dei coniugi partenopei. Ma cos’ha in serbo per noi Made in Arteteca?

Made in Arteteca: cast, ospiti e anticipazioni di staserain tv su Rai 2

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con Made in Arteteca è fissato per oggi 2 settembre 2019 in prima serata su Rai 2. Il nuovo show del duo comico è tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush e potrà contare sulle performance di Maurizio Casagrande, attore di grande esperienza e talento che prenderà anche parte agli spassosi battibecchi tra Enzo e Monica.

Rivedremo quindi gli sketch più amati dal pubblico come i protagonisti del primo appuntamento al buio, i due malati di Facebook, i neo-genitori e gli eccentrici coniugi Shatush. Ad arricchire ulteriormente la puntata ci penseranno poi gli ospiti: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band e Sergio Sylvestre, artisti che con la loro simpatia sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori. Ma le sorprese non finiscono qui. La settimana prossima infatti ci sarà lo speciale Made in I ditelo Voi e il 16 dello stesso mese Made in Paolo Caiazzo con il quale si concluderà il ciclo dedicato ai comici più apprezzati di Made in Sud. Mettetevi comodi, il divertimento sta arrivando!

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it