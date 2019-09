Wanted – Scegli il tuo destino: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Wanted – Scegli il tuo destino potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2008, in onda stasera 2 settembre alle 21.21 su Italia 1, è stata diretta da Timur Bekmambetov, regista kazako noto al grande pubblico per film come The Arena, Escape from Afghanistan, I guardiani della notte, La leggenda del cacciatore di vampiri e Ben-Hur.

Il lungometraggio racconta la storia di un giovane che conduce una vita triste e noiosa fino a quando non viene contattato da una misteriosa confraternita. Ma qual è la sinossi di Wanted?

Wanted – Scegli il tuo destino: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Wes è un venticinquenne pigro e sempre di cattivo umore a causa della vita triste e noiosa che conduce. Se a lavoro il capo passa tutto il giorno ad infastidire il ragazzo anche a casa non c’è qualcuno che lo rispetti. La fidanzata infatti si concede a tutti tranne che a lui. Profondamente insoddisfatto e angosciato da un futuro deprimente, il protagonista di Wanted è costretto a prendere continuamente pillole per tenere sotto controllo gli attacchi di panico. Tuttavia proprio quando nulla sembra poter cambiare le cose, un evento stravolge l’intera esistenza del giovane.

Un notte la bellissima e affascinante Fox rivela a Wes che il padre, creduto da anni morto, in tutto questo tempo è stato sempre vivo ed era un killer. Proprio recentemente è stato a sua volta assassinato e l’uomo che lo ha ucciso sta dando la caccia proprio al figlio. Come previsto, il sicario non tarda a farsi vivo dando luogo ad uno scontro a fuoco con Fox che riesce a contrastare il nemico salvando così Wes che però cade a terra privo di sensi. Il ragazzo, stordito e confuso, si risveglia al quartier generale della Confraternita, associazione segreta di killer dotati di particolari capacità fisiche il cui compito è uccidere persone che causeranno del male in futuro. Anche il padre del protagonista di Wanted faceva parte della lega di assassini e ora tocca a Wes seguire le sue orme.

Il cast del film

In Wanted James McAvoy interpreta Wesley Gibson mentre Morgan Freeman è Sloan. Angelina Jolie veste i panni di Fox, Terence Stamp quelli di Pekwarsky e Thomas Kretschmann è Cross.

Hanno partecipato al film anche Common nel ruolo dell’Armaiolo, Kristen Hager in quello di Cathy e Marc Warren che è Il Riparatore. Infine David O’Hara è Mr. XKonstantin, Jur’evič Chabenskij è Il Disinfestatore e Dato Bakhtadze è Il Macellaio. Completano il cast di Wanted Chris Pratt nella parte di Barry e Lorna Scott in quella di Janice.

Wanted: curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che Wanted è liberamente ispirato all’omonima miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da J. G. Jones. Inoltre James McAvoy aveva sostenuto il provino per il ruolo di Wes nel 2006 ma era stato inizialmente scartato. Successivamente però quando i produttori decisero di optare per un attore dal fascino meno convenzionale diedero la parte all’attore scozzese.

Infine l’opera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e in Italia nel primo weekend di programmazione ha incassato ben 1,4 milioni di euro.

