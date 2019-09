Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 3 settembre 2019 Rai 3

Oggi3 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Cartabianca. Il talk show, condotto da Bianca Berlinguer, torna con una nuova stagione in anticipo rispetto alla concorrenza di La7 rappresentata da Dimartedì.

Gli eventi politici dell’ultimo mese, le prospettive future, l’economia, la finanza, la cultura e il lavoro, questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno approfonditi stasera attraverso servizi speciali, interviste, sondaggi e gli ospiti in studio. Ma cos’ha in serbo per noi Cartabianca?

La prima puntata della nuova stagione di Cartabianca si aprirà all’insegna dell’attualità politica. Tema centrale dell’appuntamento di stasera sarà, come prevedibile, la crisi di governo. Bianca Berlinguer ripercorrerà le tappe fondamentali di questo periodo così complesso per il nostro Paese per poi passare alle ultime notizie sulle trattative tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Attraverso servizi, interviste e sondaggi, la conduttrice proverà a far luce su cosa ci aspetta dopo un’estate di incertezze con particolare attenzione ai nuovi equilibri di potere.

Cartabianca cercherà poi di rispondere a due quesiti che preoccupano milioni di italiani: ci sarà discontinuità con le politiche del precedente esecutivo su temi importanti come lavoro, immigrazione e l’economia? Cosa faranno le opposizioni?. Non mancheranno poi in studio ospiti speciali che esprimeranno il loro punto di vista sugli argomenti dibattuti. Tutto questo e molto altro stasera 3 settembre su Rai 3 dalle 21.20.

I social e lo streaming del talk show

Cartabianca, al passo con i tempi, utilizza i social network per interagire con i telespettatori. La trasmissione infatti ha un profilo ufficiale Facebook e Twitter.

Inoltre è possibile seguire il talk show anche in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del programma.

