Quando esce Android 10: data rilascio, rumors e ultime notizie

La versione 10 del sistema operativo Android sarà rilasciata agli smartphone pixel a partire dal 3 settembre. La notizia è quasi ufficiale, proviene indirettamente da Google stesso. Questa notizia viene lanciata da Phone Arena, il quale ha diffuso le immagini di due screenshot che mostrano la conversazione tra un utente e il supporto tecnico di Google. Dalle immagini si può leggere che alla domanda “Quando sarà rilasciato Android 10 per il mio Pixel 3a?” l’assistente risponde: “a partire dal 3 settembre”. Scopriamo ora cosa sappiamo sull’aggiornamento del sistema operativo e sulle date di rilascio.

Quali smartphone riceveranno l’aggiornamento

L’update verrà rilasciato da Google prima agli smartphone che il colosso di Mountain View produce, ovvero i Pixel. C’è una grande notizia per questo tipo di dispositivi mobili, l’aggiornamento arriverà infatti anche ai modelli di prima generazione, non a partire dalla seconda, come si pensava sin dall’inizio, a onore del vero anche in maniera logica. Quando arriverà l’update sugli altri smartphone? Per quanto riguarda gli altri device ci vorrà molto più tempo, sarà necessario prima personalizzare la versione stock per renderla compatibile con i telefonini di ogni singolo costruttore.

Le principali novità dell’update

Tra le novità principali troviamo: il dark theme e il supporto alla 5G. L’OS sarà reso più stabile, al fine di garantirne la piena operatività. Importante novità anche quella che riguarda gli aggiornamenti, i quali saranno installati in background. Per la gestione delle app invece, vengono inseriti alcuni criteri “etici”, al fine di garantire il benessere digitale. Presente nell’aggiornamento anche una sorta di parental control per alcune app. La versione verrà chiamata Android 10 e non 10Q; via dal nome anche il solito “dolcetto” che ha caratterizzato gli aggiornamenti passati.

Francesco Somma

