The Jackal: trama, cast e curiosità del film stasera in tv con Bruce Willis

Stasera 3 settembre 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda The Jackal. La pellicola del 1997 è stata diretta da Michael Caton-Jones, regista, attore e produttore cinematografico britannico noto al grande pubblico per film come Scandal – Il caso Profumo, Memphis Belle, Voglia di ricominciare, Rob Roy, Shooting Dogs, Basic Instinct 2 e Mondo senza fine.

Il lungometraggio ad alta tensione racconta la storia di un abile killer contattato dalla mafia russa per uccidere due persone in cambio di settanta milioni di dollari. Ma qual è la sinossi di The Jackal?

The Jackal: trama del film stasera in tv con Bruce Willis

Una task force dell’FBI lavora con il Ministero degli affari interni della Russia per sventare un’organizzazione criminale attiva sul territorio moscovita e oltre. Durante una retata, uno malviventi è sul punto di sparare l’agente federale americano Carter Preston ma viene ucciso dal maggiore Valentina Koslova della polizia russa. Il morto però era il fratello del capo della mafia pronto a qualsiasi cosa pur di vendicarsi. L’uomo assolda un killer professionista conosciuto con il soprannome di The Jackal per uccidere due persone. Lo spietato sicario sa che dopo aver terminato il lavoro sarà costretto a sparire per sempre e quindi chiede ben 70 milioni di dollari per compiere l’impresa.

Gli agenti russi riescono ad arrestare uno dei criminali che lavorava con l’organizzazione mafiosa e durante l’interrogatorio l’uomo fa il nome dell’assassino a pagamento ma mancano informazioni preziose sui bersagli. Sia Preston che Koslova ritengono che questi ultimi siano la stessa Valentina, responsabile dell’uccisione del fratello del boss, e il direttore dell’FBI che ha collaborato nell’operazione. Inizia così una corsa contro il tempo per catturare The Jackal missione che però sembra davvero impossibile. I due poliziotti sono costretti a scavare nel passato del misterioso killer per scoprire qualcosa in più su di lui. Riusciranno a trovarlo? Sono davvero Koslova e il capo dell’FBI le future vittime del sicario?

Il cast del film

Bruce Willis interpreta The Jackal mentre Richard Gere è Declan Joseph Mulqueen. Sidney Poitier veste i panni di Carter Preston, Diane Venora quelli di Valentina Koslova e Mathilda May è Isabella Zanconia. Inoltre J.K. Simmons recita la parte di Witherspoon, Ravil Isyanov quella di Ghazzi Murad e Richard Cubison è Belinko.

Hanno partecipato al film anche Daniel Dae Kim nel ruolo di Akashi, Maggie Castle in quello dell’ostaggio e John Cunnigham che è Brown. Jack Black interpreta Lamont, Tess Harper la First Lady e mentre Leslie Phillips e Stephen Spinella sono rispettivamente Woolburton e Douglas. Completano il cast di The Jackal Sophie Okonedo nei panni di Alsaria e David Hayman in quelli di Terek Murad.

The Jackal: curiosità del film

Forse non tutti sanno che The Jackal è liberamente tratto dal romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth. La pellicola non è la prima trasposizione cinematografica del libro preceduta infatti da quella del 1973 diretta da Fred Zinnemann.

Prima che fosse assunto Bruce Willis, i produttori avevano considerato per il ruolo da protagonista Sean Connery, Liam Neeson e Metthew McConaughey che però rifiutarono la parte. Infine proprio Bruce Willis e Richard Gere dopo l’esperienza di The Jackal hanno dichiarato di non voler lavorare mai più insieme.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it