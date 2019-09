Scusate se esisto: trama, cast completo e anticipazioni del film stasera

Siete in cerca di una spassosa commedia sentimentale? Allora Scusate se esisto potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2014 è stata diretta da Riccardo Milani, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per film come Auguri professore, Piano, solo, Benvenuto Presidente!, Mamma o papà?, Come un gatto in tangenziale e Ma cosa ci dice il cervello.

Il lungometraggio, in onda stasera 3 settembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, racconta la storia di Serena, architetta di talento che dopo anni passati all’estero decide di ritornare in Italia dove però ben presto scopre che non è facile trovare un lavoro. Ma qual è la sinossi di Scusate se esisto?

Scusate se esisto: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Serena Bruno si è sempre impegnata al massimo negli studi e ha ottenuto grandi soddisfazioni professionali. La donna si è laureata con il massimo dei voti in architettura, ha conseguito un master e conosce molte lingue straniere. Nonostante la carriera in ascesa a Londra, la giovane professionista sente la nostalgia del suo amato Paese e decide di tornare in Italia. Giunta a Roma, la protagonista di Scusate se esisto vive una situazione ben diversa da quella immaginata. Bruno infatti non riesce a trovare nemmeno lontanamente un lavoro simile a quello che svolgeva in Inghilterra.

Dopo una lunga ricerca viene assunta in tre posti diversi: arredatrice presso il Paradiso della cameretta, designer di cappelle funerarie e cameriera in un ristorante di lusso gestito dall’affascinante Francesco, proprietario del locale. Incantata dalla sua bellezza, Serena però non sa che l’uomo dei suoi sogni è gay. Cosa succederà tra i due? Riuscirà la protagonista di Scusate se esisto a trovare un lavoro in linea con le sue passione?

Il cast completo del film

In Scusate se esisto Paola Cortellesi interpreta Serena Bruno mentre Raoul Bova è Francesco. Corrado Fortuna veste i panni di Pietro, Lunetta Savino quelli di Michela e Marco Bocci è Nicola. Inoltre Ennio Fantastichini recita la parte di Ripamonti, Cesare Bocci quella di Volponi e Federica De Cola è Martina.

Hanno partecipato al film anche Beatrice Vendramin nel ruolo di Monica, Simon Grechi in quello di Marci e Antonio D’Ausilio che è l’impiegato finto tifoso della Juventus. Completano il cast di Scusate se esisto Filomena Macro nei panni di Clementina, Franca Di Cicco in quelli della mamma di Serena e Valeria Flore che è la cameriera.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it