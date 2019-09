Effetto Domino: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

L’attesa è finita, Effetto Domino è approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 3 settembre 2019, è stata diretta da Alessandro Rossetto, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per il lungometraggio Piccola patria e alcuni documentari come Il fuoco di Napoli, Bibione Bye Bye One, Chiusura e Feltrinelli.

L’opera drammatica, distribuita da Parthénos, è ispirata all’omonimo romanzo di Romolo Bugaro e racconta la storia di due uomini che danno vita ad un ambizioso progetto che però, mancato il sostegno finanziario, si trasforma in un incubo innescando un effetto Domino. Ma qual è la sinossi del film?

Come già detto in apertura di articolo, Effetto Domino è in programmazione nelle sale dal 3 settembre 2019. La pellicola è ambientata in una città termale del nord est italiano dove un impresario edile e il suo fidato geometra sognano di trasformare i grandi hotel in rovina della posto in camere di lusso per anziani benestanti provenienti da tutto il mondo.

L’ambizioso piano offrirebbe la possibilità a ricchi di una certa età di trascorrere l’ultima parte della loro vita in splendide residenze e tra mille agi invece delle spoglie e molto spesso poco accoglienti cliniche in cui i rassegnati attendono la morte. Approvato il progetto e iniziati i lavori di ristrutturazione, l’improvviso venir meno del sostegno economico delle banche innesca un effetto domino dalle conseguenze drammatiche.

Il cast del film

In Effetto Domino Diego Ribon interpreta Franco Rampazzo mentre Mirko Artuso è Gianni Colombo. Maria Roveran veste i panni di Luisa Rampazzo, Nicoletta Maragno quelli di Silvana e Roberta Da Soller è Renata.

Hanno partecipato al film anche Andrew C. NG nella parte di Mr.Hu, Shi Yang Shi quella di Wang Jian e Stefano Scandaletti che è Marcello Fabris. Infine Valerio Mazzucato ricopre il ruolo di Bruno Carraro, Silvio Comis quello di Angelo Beltrame e Cristina Chinaglia è Paola Beltrame. Completano il cast Olivier Rabourdin nei panni di Jean Darnac e Marco Paolini in quelli di Vockler.

