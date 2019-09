Samsung Galaxy A90 e A91: uscita, prezzo e anticipazioni scheda tecnica

L’indiscrezione sui Galaxy A90 e A91 arriva direttamente dal sito ungherese della casa sudcoreana. Ciò che appare, ad oggi, è il primo teaser dello smartphone in versione 5G. Il dispositivo si chiamerà Galaxy A90 5G ma in attesa dell’ufficialità c’è un numero di serie identificativo: SM-A908N. Dall’immagine comunque si possono notare alcuni dettagli propri dello smartphone, il grande display e il notch anteriore su tutto. È visibile anche la configurazione della fotocamera. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche del device coreano.

Samsung Galaxy A90 e A91: il nuovo supporto alla ricarica rapida

Le informazioni sul sito ungherese della casa produttrice si riferivano in particolar modo ai caricatori che attraverso le porte USB-C sfruttano la tecnologia Super Fast Charing 2.0 di Galaxy 10 e 10+. Questa possibilità infatti sarà a disposizione del modello A91, il quale potrà ricaricarsi rapidamente a 45 W. Per quanto riguarda invece il modello A90, la ricarica rapida sarà a 25 W. In entrambi i cellulari dovrebbe essere adottato un display da 6,7″ con tanto di sensore di impronte digitali integrato. La fotocamera frontale nel caso dell’A91 sarà posta centralmente, mentre nell’A90 sarà inserita in un notch a goccia.

Realme XT: prezzo, uscita in Italia e specifiche. Le caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A90 e A91: uscita, specifiche hardware e fotocamera

Le caratteristiche in comune sono quelle che riguardano la parte hardware, in particolar modo il SoC Snapdragon 855. Il sensore principale di entrambe le fotocamere principali sarà di 48 megapixel, niente sensore GW1 da 64. Circa la fotocamera dell’A91, si parla di una tecnologia definita Tilt OIS di cui al momento non si conoscono informazioni specifiche. Sull’uscita dei dispositivi invece, non ci sono ancora notizie attendibili, tuttavia la commercializzazione potrebbe esserci in autunno, dal momento in cui, nelle scorse settimane, i dispositivi hanno ricevuto la certificazione Bluetooth e Wi-Fi.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it