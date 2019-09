E io non pago: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora E io non pago – L’Italia dei furbetti potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2012, in onda stasera 4 settembre alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta da Alessandro Capone, regista e sceneggiatore romano noto al grande pubblico per film e fiction come Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, L’amore nascosto, I segreti di Borgo Larici, 2047 – Sights of Death, I delitti del cuoco e Il commissario.

L’esilarante lungometraggio segue la missione in incognito di un maresciallo della Guardia di Finanza che assieme ad un suo collega parte alla volta della Costa Smeralda per assicurare alla giustizia un evasore fiscale incallito. Ma qual è la sinossi di E io non pago?

E io non pago: trama e anticipazioni del film stasera in tv

E io non pago racconta la storia del maresciallo Remo Signorelli e il brigadiere Riccardo Riva della Guardia di Finanza partiti per un’indagine segreta alla volta di Poltu Quatu, splendido centro turistico della Sardegna. La meravigliosa località infatti è un modello di gestione impeccabile tuttavia le forze dell’ordine nutrono grandi sospetti nei confronti di Massimiliano Grilli, commercialista in affari con molti persone del luogo e considerato un vero e proprio maestro dell’evasione fiscale.

Giungono a destinazione i due agenti sotto copertura e Remo incontra per puro caso il suo amico di vecchia data Fulvio che gestisce un locale di moda. L’uomo però non sa che il compagno di avventure adesso è un maresciallo della Guardia di finanza. Tra scontri, imprevisti, rancori del passato, fraintendimenti e inaspettate rivelazioni, Remo e il collega scopriranno tutte le tecniche utilizzate dai furbetti per evadere il fisco. Come finirà E io non pago?

Il cast del film

In E io non pago Jerry Calà interpreta Fulvio mentre Valeria Marini è Sonia. Enzo Salvi veste i panni di Massimiliano Grilli, Maurizio Mattioli quelli di Remo Signorelli e Maurizio Casagrande è Riccardo Riva.

Hanno partecipato al film anche Nini Salerno nel ruolo di Cecchini, Benito Urgu in quello di Bruno Cadeddu e Adolfo Margiotta che è Pitagora. Completano il cast Cosetta Turco, Cecilia Capriotti e Gianna Orrù rispettivamente nella parte di Roberta, Deborah e la madre di Riccardo Riva.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it