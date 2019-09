Eurogames 2019: cast, presentatori e ospiti. Quando inizia su Canale 5

Pochi giorni ci separano dalla prima puntata di Eurogames. L’atteso programma televisivo, versione moderna della celebre trasmissione Giochi senza frontiere, a breve esordirà su Canale 5.

Al timone dello show family friendly ci saranno Ilary Blasi e Alvin che presenteranno le squadre in gara e le incredibili nove sfide che gli atleti cercheranno in tutti i modi di superare. Ma cos’ha in serbo per noi Eurogames?

Eurogames 2019: cast, presentatori e ospiti. Quando inizia

È tutto pronto per l’esordio di Eurogames. La trasmissione d’intrattenimento, composta da sei puntate, prenderà il via giovedì 19 settembre su Canale 5. Come già detto in apertura di articolo, a condurre lo show saranno Ilary Blasi e Alvin. È stata proprio l’affascinante presentatrice a voler fortemente il ritorno della trasmissione che ha rappresentato per la sua famiglia e per milioni di italiani un momento di aggregazione e divertimento. Lo spettacolo infatti è una versione moderna di Giochi senza frontiere, ciclo di competizioni televisive andato in onda per la prima volta nel 1965 e che prevedeva la partecipazione di diversi paesi tra cui anche il nostro.

Lo spirito del passato con un format completamente rinnovato. Queste le caratteristiche di Eurogames che si distingue in molti punti dal suo storico precedessore. A scontrarsi saranno soltanto sei nazioni: Grecia, Spagna, Polonia, Germania, Russia e naturalmente l’Italia. Ognuna potrà contare su di una squadra composta da dieci atleti che si sfideranno in forza e abilità. I giochi a cui dovranno partecipare i concorrenti sono:

Il fil rouge , percorso ad ostacoli

, percorso ad ostacoli Il muro , parete obliqua che gli sportivi dovranno scalare

, parete obliqua che gli sportivi dovranno scalare La ball , palla trasparente in cui bisogna camminare

, palla trasparente in cui bisogna camminare 6 prove che cambieranno nel corso delle puntate

Le performance di Eurogames verranno valutate dal grande Yuri Chechi, ex ginnasta medaglia d’oro soprannominato Signore degli anelli. Infine non mancheranno tante altre novità, ospiti e sorprese.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it