La rabbia di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista Champions

Entro la mezzanotte del 4 settembre, le squadre impegnate nelle competizioni europee hanno dovuto consegnare la loro lista di giocatori da utilizzare durante le partite della fase a gironi.

In casa Juventus sono stati tenuti fuori capitan Chiellini – complice il lungo stop per infortunio -, Mario Mandzukic ed Emre Can. Proprio quest’ultimo è andato su tutte le furie per l’esclusione a sua detta inaspettata e figlia di promesse non mantenute.

La rabbia di Emre Can

“È una cosa estremamente scioccante, la telefonata con cui me lo hanno comunicato è durata meno di un minuto e non mi è stata data una spiegazione. Questa cosa mi rende arrabbiato e deluso. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò col club al mio ritorno a Torino. La scorsa settimana mi era stato promesso qualcosa di diverso dalla società, il PSG si era mosso per me ma avevo scelto di restare alla Juventus. La condizione però era che avrei potuto giocare la Champions League“.

Queste le prime parole di Emre Can – rilasciate alla Bild – dopo il taglio dalla lista Champions. Il mediano tedesco si trova in questo momento in ritiro con la Nazionale tedesca e tutto fa presagire che, al ritorno in Italia a Torino, avverrà la rottura definitiva con il suo attuale club.

Già durante le ultime settimane di calciomercato era emerso che l’ex Liverpool non rientrasse nei piani dell’allenatore Maurizio Sarri, soprattutto dopo le conferme del connazionale Khedira e di Matuidi. Ora dunque, dopo solo un anno di militanza, Can sarebbe in uscita anche a causa di quest’ultimo avvenimento.

Fortunatamente però, il ragazzo è rientrato nella lista per la Serie A, dove non è stato necessario fare dei tagli come avvenuto invece per la Champions.

