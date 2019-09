Quando inizia X Factor 2019: giudici, concorrenti e presentatore serate

Quando inizia X Factor 2019? Questa la domanda che i fan del talent show si stanno ponendo da mesi. Finalmente abbiamo la risposta e possiamo dirvi che il programma esordirà giovedì 12 settembre.

La tredicesima edizione della trasmissione si aprirà all’insegna delle novità e sorprese a partire dalla giuria quasi completamente rinnovata e dall’introduzione di un regolamento inedito per quanto riguarda le prime Audizioni. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi X Factor!

Quando inizia X Factor 2019: giudici e presentatore serate

Come già detto in apertura di articolo, finalmente sappiamo quando inizia X Factor 2019. La prima puntata della tredicesima stagione andrà in onda giovedì 12 settembre su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Come in precedenza, timoniere della trasmissione sarà Alessandro Cattelan ma non fatevi ingannare, tante sono le novità di quest’anno.Tra le più importanti c’è il cambio di giuria che sarà composta da: Samuel Roman, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi. Quest’ultima è l’unica superstite della vecchia guardia costituita da Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Angelli. La decisione di lasciare al comando condiviso la produttrice discografica non stupisce per niente dato che nel corso degli anni la vivace esperta di musica ha sempre dimostrato di essere un coach affidabile.

Novità e concorrenti della tredicesima edizione del talent show

Inedito è poi il regolamento di X Factor che riguarda le Audizioni ai Bootcamp secondo il quale passeranno alla fase successiva solo gli aspiranti cantanti che riusciranno ad ottenere quattro sì dai giudici. Per quanto riguarda i concorrenti non sappiamo ancora nulla ma anche questa volta tantissimi ragazzi si sono presentati ai casting del programma.

A differenza dei Live, ovviamente le puntate del talent show dedicate alle selezioni sono episodi registrati nel corso dell’estate, periodo in cui la giuria ha esaminato giovani talenti in tutta Italia alla ricerca dell’X Factor. Per ovvi motivi non vedremo tutte le esibizioni ma solo quelle migliori o le più strane e divertenti.

