Soluzioni test medicina veterinaria 2019: ecco quando i risultati

Soluzioni test medicina veterinaria 2019 – Con la pubblicazione delle soluzioni dei test di veterinaria che si sono svolti il 4 settembre 2019 i candidati possono verificare il loro andamento sebbene per i risultati ufficiali ci sia ancora da aspettare. La pubblicazione ad opera del Miur (qui un nostro articolo sulle migliori Università) dà la possibilità a chi ha sostenuto la prova di verificare la correttezza delle proprie risposte. Ricordiamo che la prova è consistita in 60 domande a cui rispondere in 100 minuti.

Soluzioni test medicina veterinaria, suddivisione domande

Partiamo dai numeri: il test consentirà a 779 studenti di accedere al primo anno accademico in Veterinaria, il numero dei candidati ammessi 7780: in media all’incirca 1 posto ogni 10 candidati.

Le domande a cui hanno dovuto rispondere sono state in tutto 60. Guardando le risposte corrette i candidati potranno già ipotizzare il punteggio che andranno a totalizzare.

Le 60 domande sono state così suddivise:

12 quesiti di cultura generale;

10 quesiti di ragionamento logico;

16 quesiti di biologia;

16 quesiti di chimica;

6 quesiti di matematica e fisica.

Soluzioni test medicina veterinaria, le opzioni

Ogni risposta corretta vale assegnata vale 1,5 punti, mentre c’è una penalità di -0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni mancata risposta. Una volta pubblicate le graduatorie a livello nazionale – come riporta sololibri.net – gli studenti vedranno le seguenti possibili diciture: assegnato, prenotato o in attesa.

Assegnato vuol dire che il posto sarà quello prescelto, mentre prenotato significa che il posto potrebbe non essere quello dell’Università indicata come prima scelta. In attesa rimanda ad eventuali scorrimenti di graduatorie: in prima battuta il candidato se si trova nella situazione “in attesa” ha totalizzato il punteggio minimo necessario ma non rientra tra coloro che hanno ottenuto il posto.

Le date per Veterinaria

Dal punto di vista delle date le tappe sono le seguenti:

4 settembre 2019 – TEST

18 settembre 2019 – Pubblicazione risultato del TEST anonimo (sono in linea i risultati su Universitaly)

27 settembre 2019 – pubblicazione per ciascun candidato dell’elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica

1 ottobre 2019 – pubblicazione graduatoria nazionale di merito nominativa

Successivamente dal primo scorrimento – a distanza di una settimana – ce ne sarà un secondo sino ad esaurimento dei posti a disposizione.

