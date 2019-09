Maurizio Costanzo Show Allegria: ospiti e anticipazioni di stasera su Canale 5

Oggi 5 settembre 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Maurizio Costanzo Show Allegria. A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno Mediaset ha deciso di omaggiare lo storico presentatore con un appuntamento speciale dedicato alla sua incredibile vita professionale e privata.

Un’occasione unica per ricordare il conduttore che con il suo stile inconfondibile ha reso il quiz una delle forme d’intrattenimento più amate dal pubblico italiano. Non mancheranno poi immagini, filmati di repertorio e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo che hanno avuto l’onore di conoscere il grande Mike. Ma chi ci sarà in studio stasera?

Maurizio Costanzo Show Allegria: anticipazioni di stasera

Questa volta Maurizio Costanzo condurrà lo show assieme a Gerry Scotti, presentatore che Bongiorno definì il suo unico erede in ambito artistico. Sarà proprio il disc jockey lombardo a leggere alcuni aneddoti che Mike scrisse prima di morire. Verranno poi ripercorsi tutti i suoi più grandi successi dagli esordi fino agli ultimi anni di attività. Trasmissioni infatti come il Rischiatutto hanno fatto la storia della televisione italiana e a distanza di quasi cinquant’anni il loro ricordo è ancora vivo nella memoria di milioni di persone.

Stasera al Maurizio Costanzo Show vedremo come molte delle idee e intuizioni del conduttore siano state fonte d’ispirazione per numerosissimi game show successivi. Lascia o raddoppia rappresenta il celebre avvio alla popolarità di Mike, un programma che ha contribuito in maniera decisiva alla diffusione dei televisori in Italia e all’aggregazione davanti ai pochi allora presenti di tantissime famiglie.

Gli ospiti della puntata speciale dedicata a Mike Bongiorno

Sul palco del Maurizio Costanzo Show saliranno personaggi che hanno avuto l’onore di conoscere Bongiorno nell’arco della sua lunga carriera. Giungeranno quindi in studio: Pippo Baudo, rivale storico del Re dei quiz, Sabina Ciuffini, Antonella Elia, Paola Barale e altre vallette, il suo più grande imitatore Massimo Lopez e Giuliana Longari, campionessa di Rischiatutto. Inoltre parteciperanno alla trasmissione anche Gigliola Cinquetti che vinse con Non ho l’età il Festival di Sanremo condotto proprio da Mike, Valeria Marini e Piero Chiambretti nel ’97 sul palco dell’Ariston con Bongiorno, e Simona Ventura che debuttato in televisione nel 1987 come concorrente di Telemike.

Infine ospiti del Maurizio Costanzo show saranno anche Vittorio Sgarbi, Walter Veltroni, Pio e Amedeo e Nicolò Bongiorno, il secondo dei tre figli di Mike che racconterà episodi inediti e privati del padre. Tutto questo e molto altro stasera su Canale 5.

