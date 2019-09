The Water Diviner: trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Stasera 5 settembre 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda The Water Diviner. La pellicola del 2014 rappresenta l’esordio alla regia di Russell Crowe che è anche il protagonista dell’opera.

Il lungometraggio drammatico, ispirato a fatti realmente accaduti, è ambientato dopo la fine dell prima guerra mondiale e racconta la storia di un padre disposto a qualsiasi cosa pur di ritrovare i suoi figli. Ma qual è la sinossi di The Water Diviner?

The Water Diviner: trama

Australia, 1919. La Grande Guerra è oramai finita lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione. L’agricoltore Joshua Connor convive con la tragica consapevolezza che i suoi tre figli non ci sono più e tutto ciò che resta di loro è un vecchi diario, qualche foto e alcune lettere. La madre dei ragazzi, distrutta dalla perdita, vorrebbe almeno dare loro una degna sepoltura ma dei corpi sembra non esserci nessuna traccia. Alla già drammatica situazione si aggiunge poi l’improvvisa morte della moglie che lascia l’uomo completamente solo.

A questo punto il protagonista di The Water Diviner decide di partire per un lungo viaggio per riportare i suoi amati figli a casa. Connor inizia così una missione che sembra davvero impossibile percorrendo quasi mille miglia tra difficoltà e pericoli di ogni tipo. Giunto a Costantinopoli, Joshua alloggia in un albergo che appartiene a Ayshe, bellissima ed enigmatica donna. Successivamente a Gallipoli vengono recuperati i corpi dei combattenti ma l’uomo non sente la presenza del figlio maggiore il cui cadavere infatti non viene trovato. Con la speranza nel cuore Connor riprende le ricerche pregando di trovare il ragazzo ancora in vita.

Il cast del film

In The Water Diviner Russell Crowe interpreta Joshua Connor mentre Olga Kurylenko è Ayshe. Yılmaz Erdoğan veste i panni di Hasan, Cem Yilmaz quelli di Jemal e Jai Courtney è Cecil Hilton. Inoltre Dylan Georgiades ricopre il ruolo di Orhan, Steve Bastoni quello di Omer e Isabel Lucas è Natalia. Megan Gale è Fatma e Ryan Corr è Arthur Connor.

Hanno partecipato al film anche James Fraser, Ben O’Toole, Jacqueline McKenzie e Damon Herriman rispettivamente nella parte di Edward Connor, Henry, Eliza e padre McIntyre. Infine Dan Wyllie è il Charles Brindley mentre Christopher Sommers e Benedict Hardie sono Tucker e Dawson. Completano il cast di The Water Diviner Michael Dorman nei panni di Greeves e Deniz Akdeniz in quelli dell’Imam.

La storia vera del film stasera in tv

The Water Diviner è ispirato ad una storia vera. L’archeologo e accademico Andrew Anastasios durante delle ricerche sugli eventi accaduti a Gallipoli trovò una frase in una lettera che diceva: ” Un vecchio signore è riuscito ad arrivare qui dall’Australia, cercando la tomba di suo figlio”. Affascinato dalla scoperta, lo studioso assieme ad Andrew Knight cercò di ricostruire l’intera vicenda.

Pur non riuscendo a trovare altre informazioni sul misterioso uomo, i due professionisti decisero di scrivere una sceneggiatura che raccontasse le vicende di un padre alla disperata ricerca dei figli per dare loro una degna sepoltura.

