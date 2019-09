Captain America Il primo vendicatore: trama, cast e anticipazioni del film

Il giovedì sera si apre all’insegna del cinema fantascientifico con Captain America – Il primo vendicatore. La pellicola dal 2011, in onda stasera 5 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Joe Johnston, regista statunitense noto al grande pubblico per film come Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Jumanji, Cielo d’ottobre, Oceano di fuoco – Hidalgo, Wolfman e Senza uscita.

Il lungometraggio d’azione, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è ambientato quasi interamente durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia di un ragazzo dal fisico non particolarmente prestante che viene trasformato in un super soldato. Ma qual è la sinossi di Capitain America – Il primo vendicatore?

Captain America Il primo vendicatore: trama e anticipazioni del film

Polo nord, giorni nostri. Una squadra di scienziati trova tra i ghiacci un vecchio velivolo al cui interno due esploratori rinvengono uno strano oggetto circolare con motivi blu, bianchi e rossi.

1942, Norvegia. Durante la seconda guerra mondiale Johann Schmidt, il temibile capo dell’associazione scientifica segreta finanziata da Adolf Hitler, con la forza riesce ad impossessarsi del Tesseract, manufatto dotato di poteri incredibili e creato dagli antichi dei nordici. Intanto a New York, Steve Rogers sogna di poter entrare nell’esercito per aiutare così gli Stati Uniti nel conflitto. Nonostante la buona volontà e la sua determinazione, il protagonista di Captain America viene sempre scartato a causa di alcune caratteristiche fisiche che non lo rendono idoneo alla vita militare. Un giorno però i discorsi patriottici del giovane uomo vengono ascoltati da Abraham Erskine, scienziato che lavora per il governo. Il ricercatore, colpito dalla determinazione dello sconosciuto, decide di farlo arruolare per poi trasferirlo in una sezione molto particolare dell’esercito. Qui una sola recluta verrà selezionata per sperimentare il siero del super soldato. La scelta ricade proprio su Rogers che ha dimostrato grandi doti morali e completa dedizione alla causa. Steve quindi viene posto in una capsula e dopo un’operazione molto dolorosa il suo corpo si trasforma completamente. Il gracile ragazzo è adesso alto, muscoloso e forte, pronto a vestire i panni di Captain America. Riuscirà a salvare il mondo dalla minaccia nazista?

Il cast del film

Protagonista di Captain America è Chris Evans che interpreta Steve Rogers. Tommy Lee Jones veste i panni di Chester Phillips, Hugo Weaving quello di Johann Schmidt/ Teschio Rosso e Hayley Atwell è Peggy Carter.

Hanno partecipato al film anche Sebastian Stan nella parte di James Barnes, Dominic Cooper in quella di Howard Stark e Toby Jones che è Arnim Zola. Completano il cast Stanley Tucci nel ruolo di Abraham Erskine, Neal McDonough in quello di Dum Dum Dugan e Derek Luke che è Gabe Jones.

