Nissan Juke 2020: prezzo, interni e motori. Quando esce

Sarà una delle protagoniste assolute del mercato europeo. Un B-SUV dedicato completamente al vecchio contintente. L’autovettura, al suo primo lancio, sarà disponibile in 500 esemplari, con soli 30 dedicati al nostro paese. Una sorta di limited edition che prevede una ricchissima dotazione di serie. La prima generazione della Juke è nata nove anni fa, fu in qualche modo anticipatrice dei futuri crossover compatti. Ecco il modello del 2020 come cambierà e quali saranno le sue nuove caratteristiche tecniche.

Nissan Juke 2020: dimensioni e interni

L’abitacolo non cambia, l’impostazione è la stessa, ciò che è stato modificato è la sostanza. Sostanza ben diversa che si può vedere già dai materiali degli interni quali: plastiche morbide, rivestimenti in pelle o Alcantara sia sui sedili, sia davanti che dietro. Assieme all’impianto FULL LED abbiamo un design nuovo e accattivante. Sul fronte dimensioni, queste ultime sono aumentate, seppur di poco, ciò che è variato, di un bel po’, è il passo, il quale ora conferisce maggiore spazio interno, soprattutto nella zona posteriore dove è possibile, ora, avere più comfort. Il bagagliaio ospita fino a 422 litri, i sedili sono reclinabili, vi è un volante regolabile in altezza e profondità e ci sono meno 23 chili sulla vettura, grazie alla nuova piattaforma.

Nissan Juke 2020: motori, prezzo e tecnologia

Al momento del lancio ci sarà una unica motorizzazione, un solo propulsore, a benzina, 1.0 con 117 CV. La generazione nuova della Juke non avrà motori Diesel. Si parla molto di motori ibridi o elettrificati, per il 2020; la possibilità di accedere al Bi-Fuel non viene esclusa, dati i precedenti con la Micra. Freno di stazionamento elettrico, sedili riscaldabili e sistema ProPilot, fanno cambiare radicalmente la tecnologia interna della Micra, la quale, si evolve. Troviamo anche, cruise control adattivo, retrocamera, sensori e fotocamera frontale, mantenimento della corsia e frenata automatica di emergenza anticollisione. Il tutto è contornato dalla connettività con Android e Apple, attraverso le due applicazioni. C’è, inoltre, la compatibilità con Google Assistant. Il prezzo dell’autovettura sarà di 19.620,00€ ma per avere il listino completo si dovranno aspettare almeno le aperture dei pre-ordini.

