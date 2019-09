Miss Italia 2019 in tv: finaliste, ospiti su Rai 1 e anticipazioni finale

Stasera 6 settembre alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la finale di Miss Italia 2019. In occasione del suo 80° compleanno, lo storico concorso di bellezza torna sulla rete ammiraglia in diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo.

Timoniere dello show sarà Alessandro Greco accompagnato da Tosca D’Acquino che arricchirà ulteriormente lo spettacolo con la sua simpatia e vitalità. Ma cos’ha in serbo per noi Miss Italia?

Dopo ben sette anni di assenza dall’ultima edizione del 2012, Miss Italia torna su Rai 1 con tante sorprese e novità. Una serata magica in cui le ottanta concorrenti in gara avranno modo di mettere in mostra non solo la propria bellezza ma anche il carattere e la personalità. Come già detto in apertura di articolo, lo spettacolo sarà presentato da Alessandro Greco che con la complicità di Tosca D’Aquino presenterà le ragazze in gara e gli ospiti speciali. Si alterneranno sul palcoscenico soprattutto donne che con le proprie esperienze rappresentano una parte del mondo femminile odierno. Ci saranno infatti l’archeologa Alessandra Benini, le esploratrici Chiara Montanari e Vera Squatrito e la madre di Giordana Di Stefano, ventenne brutalmente assassinata dal fidanzato. Un’occasione quindi anche per sensibilizzare il pubblico su argomenti di grande importanza e serietà.

Parteciperanno poi a Miss Italia 2019: Cecilia Salvai, calciatrice della Nazionale Azzura e l’allenatrice della squadra Milena Bertolini, Isolde Kostner, campionessa di sci, la fuoriclasse olimpica di scherma Margherita Granbassi, le nuotatrici Novella Calligaris e Simona Quadarella e l’altista Sara Simeoni. Ma le sorprese della finale non finiscono qui. Non solo infatti sportive ma anche donne che grazie al loro talento hanno conquistato un ruolo di primo piano nello mondo dello spettacolo. Una fra tutte, Milly Carlucci, show girl che risponderà alle domande delle concorrenti in gara. Immancabile poi la giuria, non quella tecnica che sarà assente in quanto quest’anno Miss Italia verrà eletta tramite televoto, composta da: Eleonora Daniele, Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. Madrina d’eccezione sarà la grande Gina Lollobrigida, attrice che nel 1947 partecipò a Miss Italia conquistando il terzo posto. Ad arricchire poi ulteriormente la puntata ci penseranno Sergio Asissi, Caterina Murino, Samuel Peron, Samantha Togni e ospiti musicali come Peppino Di Capri, Fausto Leali e Benji e Fede.

Le finaliste

Delle ottanta bellissime aspiranti Miss Italia solo una conquisterà la tanto agognata corona. Di seguito le concorrenti in gara:1) Alessandra Boassi (Miss Valle D’Aosta)

2) Chiara Savino (Miss Piemonte)

3) Carolina Stramare (Miss Lombardia)

4) Cecilia Bernardis (Miss Trentino Alto Adige)

5) Jennifer Pavesi (Miss Friuli Venezia Giulia)

6) Elisa Checchin (Miss Veneto)

7) Marialaura Caccia (Miss Liguria)

8) Giulia Leonardi (Miss Emilia)

9) Virginia Avanzolini (Miss Romagna)

10) Chiara Gorgeri (Miss Toscana)

11) Leila Rossi (Miss Umbria)

12) Giulia Ciarlantini (Miss Marche)

13) Francesca Persiani (Miss Abruzzo)

14) Flavia Natalini (Miss Lazio)

15) Angela Etiope (Miss Campania)

16) Christine Fegatilli (Miss Molise)

Le finaliste di Miss Italia sono anche:

17) Giada Pezzaioli (Miss Puglia)

18) Annalisa Alfieri (Miss Calabria)

19) Maria Zito (Miss Basilicata)

20) Serena Petralia (Miss Sicilia)

21) Benedetta Casciano (Miss Sardegna)

22) Giorgia Pianta (Miss Jesolo)

23) Alice Mocenni (Miss Venezia M9)

24) Sofia Silvana Plescia (Miss Milano 2019)

25) Susanna Giovanardi (La Prima Miss dell’Anno)

26) Giulia Nora (Miss Cinema Liguria)

27) Simona Viola (Miss Cinema Marche)

28) Letizia Santullo (Miss Cinema Abruzzo)

29) Ilaria Del Vescovo (Miss Cinema Lazio)

30) Ilaria Petruccelli (Miss Cinema Puglia)

Continua il lungo elenco delle concorrenti di Miss Italia con:

31) Maria T. Corso (Miss Cinema Sicilia Ovest)

32) Marianna Montagnino (Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta)

33) Sofia Raccanello (Miss Eleganza Veneto)

34) Sabrina Baldi (Miss Eleganza Emilia Romagna)

35) Linda Volpi (Miss Eleganza Umbria)

36) Erika Filosa (Miss Eleganza Molise)

37) Myriam Melluso (Miss Eleganza Calabria)

38) Marika Sette (Miss Eleganza Sicilia Est)

39) Martina Pagani (Miss Sorriso Lombardia)

40) Izabela Lamallari (Miss Sorriso Trentino Alto Adige)

41) Jenny Stradiotto (Miss Sorriso Veneto)

42) Francesca Licini (Miss Sorriso Liguria)

43) Gaia Foglini (Miss Sorriso Marche)

44) Chiara Filippi (Miss Sorriso Lazio)

45) Floriana Russo (Miss Sorriso Puglia)

6) Gaia Marini (Miss Sorriso Sardegna)

47) Cler Bosco (Miss Sport Friuli Venezia Giulia)

48) Matilde Cecchi (Miss Sport Toscana)

49) Alessia Del Regno (Miss Sport Campania)

50) Laura Tortorici (Miss Sport Sicilia Ovest)

51) Valentina Mura (Miss Sport Sardegna)

52) Iryna Nicoli (Miss Miluna Lombardia)

53) Alessia Orlandi (Miss Miluna Friuli Venezia Giulia)

54) Angelica Campanella (Miss Miluna Veneto)

La vincitrice di Miss Italia potrebbe essere anche:



55) Maria Gabrielli (Miss Miluna Marche)

56) Lucilla Nori (Miss Miluna Lazio)

57) Cosmary Fasanelli (Miss Miluna Puglia)

58) Ida Bilancia (Miss Milena Basilicata)

59) Angela Sette (Miss Miluna Sicilia Ovest)

60) Jessica Genova (Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle D’Aosta)

61) Mariagrazia Donadoni (Miss Rocchetta Bellezza Lombardia)

62) Sevmi Fernando (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)

63) Giorgia Vitali (Miss Rocchetta Bellezza Umbria)

64) Francesca Tramice (Miss Rocchetta Bellezza Lazio)

65) Caterina Di Fuccia (Miss Rocchetta Bellezza Campania)

66) Maria Campaniello (Miss Rocchetta Bellezza Puglia)

67) Antonietta Mollica (Miss Rocchetta Bellezza Basilicata)

68) Giulia Vitaliti (Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est)

69) Erica Ceste (Miss Be_Much Piemonte e Valle d’Aosta)

Infine sono aspiranti Miss Italia:



70) Alessia Pasqualon (Miss Be_Much Lombardia)

71) Eleonora Mezzanotte (Miss Be_Much Trentino Alto Adige)

72) Giulia D’Orlando (Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia)

73) Alessia Lamberti (Miss Be_Much Liguria)

74) Caterina Martelli (Miss Be_Much Emilia Romagna)

75) Emily Bolognesi (Miss Be_Much Toscana)

76) Teresa A. Fusco (Miss Be_Much Campania)

77) Valentina Pesaresi (Miss Cinema Roma)

78) Federica Fonisto (Miss Napoli Linkem)

79) Greta Bianchi (Miss Riviera Abruzzo Linkem)

80) Lucrezia Terenzi (Miss Etruria)

