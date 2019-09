Andiamo a quel paese: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Andiamo a quel paese potrebbe fare al castro vostro. Il lungometraggio del 2014, in onda stasera 6 settembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stato diretto e interpretato da Ficarra e Picone, celebre duo comico già dietro la macchina da presa in film come Il 7 e l’8, La matassa e Anche se è amore non si vede.

L’esilarante pellicola segue le avventure di due amici che abbandonano Palermo per tornare nel piccola cittadina d’origine dove la vita è meno cara. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Andiamo a quel paese: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Valentino e Salvo sono due grandi amici con lo stesso problema: non hanno più un lavoro. La ricerca di un nuovo impiego sembra non dare risultati e diventata sempre più impellente l’esigenza di una nuova entrata di denaro, i disoccupati assieme alle loro famiglie decidono di trasferirsi nella città di Monteforte, paesino d’origine di Valentino e sua moglie Donatella. Giunti sul posto, non è però facile per i protagonisti abituarsi ai diversi ritmi del luogo che sembra tra l’altro abitato solo da persone di una certa età.

Salvo, costretto a vivere con la suocera, escogita un piano assieme a Valentino per sfruttare l’alto tasso di anzianità della città. I due protagonisti di Andiamo a quel paese hanno la brillante idea di trasformare la casa in un ospizio improvvisato in cui i due uomini si occupano dei vecchi in cambio della loro pensione. Se inizialmente tutto sembra andare a gonfie vele, nel momento in cui si verificano una serie di incidenti mortali gli altri clienti si convincono che la struttura sia maledetta e l’abbandonano di corsa. Tra equivoci, imprevisti, vecchi amori e rivelazioni inaspettate, Salvo e Valentino cercheranno una soluzione ai loro problemi economici.

Il cast del film

In Andiamo a quel paese Salvatore Ficarra interpreta Salvo e Valentino Picone è Valentino. Tiziana Lodato veste i panni di Donatella, Lily Tirinnanzi quelli di zia Lucia Passantino e Fatima Trotta è Roberta.

Hanno partecipato al film Francesco Paolantoni nella parte del brigadiere, Maria Vittoria Martorelli in quella di Adele e Mariano Rigillo che è padre Benedetto. Nino Frassica, Christian Maggio e Ludovico Caldarera sono rispettivamente il barbiere, se stesso e Carmelo. Completano il cast di Andiamo a quel paese Giancarlo Ratti nel ruolo di padre Raffaele e Orio Scaduto in quello del procuratore della Repubblica.

