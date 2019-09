Le verità nascoste: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un thriller dai toni hitchcockiani? Allora Le verità nascoste potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio del 2000, in onda stasera 6 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stato diretto da Robert Zemeckis, regista statunitense celebre per aver firmato pellicole di grande successo come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, La morte ti fa bella, Forrest Gump, Cast Away, e Allied- Un’ombra nascosta.

Il film ad alta tensione, il cui titolo originale è What Lies Beneath, segue le vicende di una coppia felicemente sposata che conduce una vita tranquilla fino a quando la moglie inizia a sentire delle voci e ad avere visioni di una donna. Ma qual è la sinossi di Le verità nascoste?

Le verità nascoste: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Le Verità nascoste racconta la storia di Claire e Norman che dopo la partenza della loro unica figlia per il college, decidono di trasferirsi nel Vermont. Qui la coppia di coniugi conduce una vita tranquilla e spensierata e fa la conoscenza di Mary, vicina di casa che sembra terrorizzata dal marito. L’improvvisa scomparsa della donna turba Claire convinta che sia stata uccisa dal suo partner.

A peggiorare la situazione si aggiunge il fatto che la moglie di Norman comincia a sentire strani rumori in casa convincendosi che il fantasma della vicina stia cercando di mettersi in contatto con lei. Quando però si scopre che in realtà Mary è viva e in salute, la protagonista non sa più cosa pensare. Nonostante l’apparente irrazionalità della cosa, Claire continua a sentire strane voci e ad avere visioni di una ragazza bionda. In preda al panico, Claire decide di indagare sul m passato del marito scoprendo così molte verità nascoste.

Il cast del film

In Le verità nascoste Michelle Pfeiffer interpreta Claire Spencer mentre Harrison Ford è Norman Spencer. Diana Scarwid veste i panni di Jody e Miranda Otto quelli di Mary Feur.

Hanno partecipato al film anche Joe Morton nel ruolo di Drayton, Wendy Crewson in quelli Elena. Completano il cast James Remar nella parte di Warren Feur, Amber Valletta in quella di Madison Elizabeth Frank e Micole Mercurio nei panni della signora Frank.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it