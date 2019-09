Presa Diretta: anticipazioni e servizi di stasera 9 settembre su Rai 3

Oggi 9 settembre 2019 alle 21.45 su Rai 3 andrà in onda Presa Diretta. Il programma televisivo di approfondimento giornalistico, diretto da Andrea Bevilacqua e presentato da Riccardo Iacona, approda ad un nuovo appuntamento dopo l’esordio della settimana scorsa.

Anche questo lunedì attraverso servizi speciali, interviste e inchieste, la trasmissione proverà a far luce sulle dinamiche alla base delle trasformazioni sociali, economiche e ambientali del nostro Paese. Ma cos’ha in serbo per noi stasera Presa Diretta?

Presa Diretta: ospiti, anticipazioni e servizi di stasera 9 settembre su Rai 3

La nuova puntata di Presa Diretta, intitolata Panni Sporchi, sarà dedicata all’impatto ambientale del sistema moda. E’ stato calcolato che l’industria dell’abbigliamento consuma ben 98 milioni di tonnellate all’anno di fonti di energia non rinnovabili, 93 miliardi di metri cubi d’acqua ed emette 1,2 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Come se non bastasse, solo l’1 per cento dei vestiti viene riciclato in nuovi abiti e la spazzatura tessile non viene smaltita. A questo proposito la trasmissione ha indagato sugli sversamenti illegali nella tristemente nota terra dei fuochi.

I dubbi e le preoccupazioni sul mondo della moda non finiscono qui. Presa Diretta ha fatto analizzare le sostanze che sono presenti sui tessuti e alcune di esse sono risultate tossiche. Il programma poi proverà a capire come smaltire le microplastiche liberate dai lavaggi domestici dei nostri capi sintetici e vedremo l’esempio positivo di un’azienda italiana che ha trovato il modo di dare nuova vita al nylon. Successivamente Presa Diretta ci porterà a Prato dove il distretto tessile ricicla tutto dimostrando così che anche la moda può essere sostenibile. Infine stasera in studio giungeranno Orsola De Castro, fondatrice di Fashion Revolution, gli studenti dell’Istituto Europeo del Design che stanno progettando un modo per produrre abiti ad impatto zero, l’imprenditore del riciclo tessile Fabrizio Tesi e lo scienziato del CNR Vito Felice Uricchio.

Futuro Presente: Aria Pulita

Presa Diretta proseguirà con la seconda pagina Futuro Presente intitolata Aria Pulita. Il 90% della popolazione mondiale vive in territori inquinati dagli agenti chimici e anche l’Italia è in condizioni critiche.

Nonostante i dati preoccupanti, è possibile spezzare questo circolo vizioso. A mostrarci le possibili soluzioni ci penseranno alcune Amministrazioni che hanno deciso di investire sul verde così da poter restituire ai cittadini aria pulita da respirare.

