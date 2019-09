MMA: UFC 242, Khabib vs Poirier. Tutti i dettagli del match

Oggi, in data 7 Settembre, si svolgerà l’evento UFC 242. Alla The Arena di Yas Island ad Abu Dhabi, ci saranno un main-event e un co-event davvero imperdibili. L’incontro principale della serata, vedrà affrontarsi Khabib Nurmagomedov e Dustin Poirier.

La card in questione è vista con talmente tanto occhio di riguardo che verrà trasmessa persino nelle principali emittenti televisive in Russia. Sintomo di un evento particolarmente invitante per tutti i fan e i neofiti delle MMA.

Il favore del pronostico risulta essere, per forza di cose, dalla parte del fighter daghestano. Ma dentro l’ottagono potrebbe accadere l’inimmaginabile, specie con un avversario così determinato come Poirier.

LEGGI ANCHE: GP Monza F1: le parole dei protagonisti dopo le qualifiche

UFC 242: Khabib vs Poirier, due fighter opposti

Analizzando più attentamente la fisionomia dei due atleti, si può notare come nel loro modo di combattere siano quasi diametralmente opposti. Da un lato, possiamo evincere come l’abilità nella lotta di Khabib sia un fattore dominante in qualsiasi match, mentre dall’altro lato lo striking micidiale di Poirier ha pochi eguali nella sua categoria. Vanno sottolineati i progressi effettuati anche nella lotta a terra, che dovrà comunque essere impeccabile per poter sorprendere un fuoriclasse del calibro del daghestano. Nonostante i favori del pronostico, per Khabib non sarà affatto facile portare la vittoria a casa. È bene confidare tuttavia, in un match di assoluta fattura tecnica.

Il resto della card vede altri match come quello tra Islam Makhachev e Mairbek Taisumov, i quali affronteranno rispettivamente Davi Ramos e Carlos Diego Ferreira. Makhachev e Taisumov, sono due fighter dell’est Europa parecchio promettenti, e indubbiamente questa card sarà la loro occasione di mostrare al mondo delle MMA la loro qualità. Un interessante incrocio tra sambo (Russia) e brasilian jiu-jitsu (Brasile).

Dove vedere il Khabib vs Pirier in diretta tv e streaming

La main card di UFC 242 sarà visibile in diretta italiana esclusiva su DAZN, con commento italiano di Alex Dandi a partire dalle ore 20:00 di Sabato 7 Settembre.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it