Made in Caiazzo: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 9 settembre

La settimana si apre all’insegna del buon umore con Made in Caiazzo. Dopo la puntata speciale di lunedì scorso dedicata agli Arteteca, oggi 9 settembre 2019 alle 23.20 su Rai 2 il cabarettista di San Giorgio a Cremano ci porterà alla scoperta di pregi, difetti e luoghi comuni del Sud.

Quello di stasera sarà però un doppio appuntamento che prenderà il via già dalle 21.20 con i Ditelo Voi, l’esilarante trio comico napoletano nato nel ’95 e composto da Francesco de Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. Ma cosa ha in serbo per noi il terzetto partenopeo e Made in Caiazzo?

Made in Ditelo voi: ospiti ed anticipazioni di stasera 9 settembre

Come già detto in apertura di articolo, prima di Made in Caizzo verrà trasmessa la puntata dedicata ai Ditelo Voi che quest’anno festeggiano ben 25 anni di carriera. Vedremo quindi gli sketch più amati del trio comico come i chirurghi, i Gomorroidi, i vampiri e i papà nel parco. Assisteremo inoltre ad alcune performance inedite tra i quali la parodia del telefilm Chips.

Timoniera della trasmissione sarà Fatima Trotta che tra gag, coreografie e battute di Peppe Iodice, presenterà poi gli ospiti della serata che saranno: Orietta Berti, i Foja, il duo Matranga e Minafò e Gianni Lattore. Chi invece giungerà in studio a Made in Caiazzo?

Made in Caiazzo: ospiti ed anticipazioni della puntata di stasera 9 settembre

Dopo i Ditelo voi, alle 23.20 sarà il turno di Made in Caiazzo. Il cabarettista partenopeo attraverso battute e riflessioni ironiche racconterà il Sud con tutti i suoi difetti e punti di forza sfatando poi anche vecchi luoghi comuni duri a morire.

Tanti saranno i personaggi famosi che giungeranno in studio tra i quali spicca il nome di Pino Aprile, giornalista e scrittore che ha dedicato molti studi alla spinosa questione meridionale. Ci sarà poi anche il grande attore Lello Arena, il cantautore Federico Salvatore e il compositore Roy Paci. Infine a Made in Caiazzo assisteremo anche alle performance di Enzo e Sal e a quella di altri comici del sud come Giovanni Cacioppo e Uccio De Santis.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it