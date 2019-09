Colombiana: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Colombiana potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2011, in onda stasera 9 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Olivier Megaton, regista e sceneggiatore francese noto al grande pubblico per film come Exit, Red Siren, Transporter 3 e Taken – La vendetta.

Il lungometraggio dai toni drammatici, scritto e co-prodotto da Luc Besson, racconta la storia di una giovane killer professionista desiderosa di vendicare l’assassinio dei suoi genitori avvenuto quando aveva solo dieci anni. Ma qual è la sinossi di Colombiana?

Colombiana: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Fabio e Alicia Restrepo vivono a Bogotà con la figlioletta Cataleya. Il padre della bambina è in affari con il criminale Don Luis al quale però comunica la volontà di lasciare la banda di mafiosi. Per nulla contento della notizia, il pericoloso boss manda il suo fedele scagnozzo Marco ad eliminare l’intera famiglia che però, conoscendo bene le modalità d’azione della gang, si sta già preparando a scappare. Sfortunatamente però i Restrepo non hanno il tempo di fuggire che già la casa è circondata dal braccio destro di Don Luis e i suoi aiutanti. Avendo come unica possibilità quella di rispondere al fuoco, i genitori lasciano a Cataleya un microchip con dei files che dovrà consegnare all’ambasciata americana. Inizia cosa la corsa contro il tempo della piccola che riesce a seminare i suoi aguzzini per le vie della città colombiana e giunge attraverso le fogne nel luogo designato da Fabio e Alicia. La bambina viene inviata a Miami ma subito scappa e si rifugia dallo zio Emilio e dalla nonna. Al parente chiede di insegnarle ad essere un’assassina così da poter vendicare la sua famiglia.

Quindi anni dopo Catalya è oramai adulta e lavora come killer professionista. La giovane donna, grazie alle sue incredibili capacità di combattimento, ha già all’attivo ben ventidue omicidi lasciando sempre sul corpo delle vittime un’orchidea colombiana. Determinata a farsi giustizia, quando Marco uccide anche Emilio l’odio nei confronti di Don Luis e di tutta la sua banda aumenta sempre di più e nulla potrà fermare la sua rabbia.

Il cast del film

In Colombiana Zoe Saldana interpreta Cataleya Restrepo mentre Jordi Mollà è Marco. Lennie James veste i panni di James Ross, Amandla Stenberg quelli di Cataleya da piccola e Callum Blue è Steve Richard. Inoltre Cynthia Addai-Robinson recita la parte di Alicia Restrepo, Jesse Borrego quella di Fabio Restrepo e Ofelia Medina è Mama.

Hanno partecipato al film anche Angel Garnica, Sam Douglas, Graham McTavish e Max Martini rispettivamente nel ruolo di Pepe, William Woodgard, Marshal Warren e Robert Williams. Infine Beto Benites è Don Luis e Michael Vartan è Danny Delanay. Completano il cast di Colombiana Cliff Curtis nei panni di Emilio Restrepo e Charles Maquignon in quelli di Bill Attwood.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it