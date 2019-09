Apollo 11: trama, cast e anticipazioni documentario al cinema. Quando esce

L’attesa è finita, Apollo 11 finalmente approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche il 9, 10 e 11 settembre 2019, è stata diretta da Todd Douglas Miller, montatore e regista noto al grande pubblico per opere come Dinosaur 13, Gahanna Bill e Scaring the Fish.

L’emozionante documentario, distribuito dalla Nexo Digital e prodotto da CNN Films e Statement Pictures, rappresenta un’occasione unica per ripercorrere le fasi dell’omonima missione spaziale che ha cambiato per sempre il mondo. Ma su quali aspetti della grandiosa impresa si soffermerà Apollo 11?

Apollo 11: trama e anticipazioni documentario al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Apollo 11 è in programmazione nelle sale il 9,10 e 11 settembre. Il lungometraggio attraverso un’accurata selezione ci mostra video di repertorio e interviste girate nel 1969 in occasione della missione spaziale che vide il comandate Neil Armstrong e Buzz Aldrin assieme a Michael Collins sbarcare sulla Luna. Recentemente il National Archives and Records Administration, l’agenzia che si occupa di custodire e preservare documenti storici e governativi di grande rilevanza, ha ritrovato ore e ore di filmati di cinquant’anni fa diventati ora più che mai una preziosa testimonianza della straordinaria impresa.

Attimi di grande emozione, tensione, paura e gioia quelli ripresi dalle telecamere che offrono l’imperdibile possibilità di vivere in prima persona le fasi salienti della missione Apollo 11. Vedremo il magico momento in cui il comandante e i suoi piloti hanno poggiato per la prima volta nella storia dell’umanità il piede sul suolo lunare. Istanti che hanno influenzato la cultura, l’arte e la nostra visione del mondo.

Il cast

Ovviamente protagonisti di Apollo 11 sono Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin.

L’opera ha potuto contare anche su filmati in cui sono presenti: Gene Kranz, Bill Anders, Jim Lovell, John F.Kennedy, Janet Armstrong, Patricia Mary Finnegan, Andy Aldrin, Walter Cronkite, Lyndon Baines Johnson, Glynn Lunney, Richard Nixon e Hugh O’Brian, Deke Slayton, Clofford E. Charlesworth, H. David Reed e Charls Duke.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it