Dove vedere la presentazione iPhone 2019 in diretta streaming o in tv

C’è grande attesa per conoscere il nuovo iPhone, ma c’è anche una ventata di novità nella fruizione della presentazione iPhone: quest’anno, infatti, sarà la prima volta che Cupertino si appoggerà alla “rivale” Mountain View per estendere a quante più persone possibile la diretta live dell’evento. Non che Apple non abbia un canale YouTube, ovviamente, ma per quanto riguarda le dirette di eventi di tale portata erano sempre stati scelti canali propri, come ad esempio Apple TV o il proprio sito, e mai le piattaforme di terze parti.

Presentazione iPhone 2019 in streaming su YouTube

La scelta di finire su YouTube (l’appuntamento in Italia è per le ore 19) ha ovviamente la finalità di acquisire una maggiore clientela, aumentare i ricavi dalle vendite di iPhone, strappare qualche cliente alla concorrenza (Android) servendosi della piattaforma “avversaria” (YouTube) e ravvivare così l’interesse per i nuovi melafonini.

iPhone 11: come sarà?

Generalmente, prima dell’uscita di un dispositivo molto atteso, si conosce già tutto: il design, l’estetica generale, le specifiche tecniche, e via dicendo. E del nuovo iPhone cosa si sa? Affidandoci alle indiscrezioni riportate dall’affidabile Ming-Chi Kuo, sembra che il nuovo iPhone non avrà il connettore USB-C (quindi bisognerà ancora usare la porta Lightning), né supporterà la Apple Pencil. Ci sarà invece la ricarica rapida con apposito alimentatore incluso nella confezione nei modelli da 5,8 e 6,5 pollici (l’altro modello sarà quello da 6,1 pollici). Sotto l’aspetto estetico le novità più importanti dovrebbero arrivare dai colori, visto che ce ne saranno alcuni inediti. Per l’analista, in ogni caso, non ci dovrebbero essere grandi elementi innovativi e questo potrebbe influire sulle vendite.

Presentazione iPhone 2019: la diretta live

Non perdetevi l’appuntamento con la presentazione del nuovo iPhone, a partire da questo pomeriggio, 19 ora italiana. Cliccate Play sul box sottostante per seguire la diretta live. Buona visione!