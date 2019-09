Una notte al museo: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 10 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Una notte al museo. La divertente commedia del 2006 è stata diretta da Shawn Levy, regista canadese noto al grande pubblico per film come Oggi sposi…niente sesso, Una scatenata dozzina, La Pantera Rosa, Notte folle a Manhattan, Gli stagisti e This Is Where I Leave You.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Thomas Lennon e Rober Ben Garant, segue le avventure di un giovane padre divorziato e disoccupato che accetta di lavorare come guardiano notturno del Museo di storia naturale di New York. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Una notte al museo: la trama e le anticipazioni del film stasera in tv

Larry Daley ha sulle spalle un matrimonio fallito e la delusione di suo figlio Nick di dieci anni. Divorziato e senza lavoro, accetta di fare il guardiano di notte al Museo di storia naturale di New York. Giunto sul posto, il protagonista riceve le consegne dai suoi tre vecchi predecessori e inizia il suo primo turno da sorvegliante. Pronto a trascorre ore di noia, ben presto Daley scopre che quell’incarico non è per nulla tranquillo. Al calar del sole infatti il nuovo custode scopre che ogni creatura dell’edificio prende vita.

Sconvolto dal vedere animati animali, oggetti e persino un tirannosauro, Larry fa amicizia con la statua di cera di Theodore Roosevelt che gli spiega come il prodigioso fenomeno sia in realtà scatenato dall’antichissima tavola d’oro che apparteneva al faraone Ahkmenrah. Tra fughe, inseguimenti e strani incontri, imprevisti e battute, la notte al museo di Daley si rivelerà molto diversa da come l’aveva immaginata.

Il cast del film

In Una notte al museo Ben Stiller interpreta Larry Daley mentre Carla Gugino è Rebecca Hartman. Dick Van Dyke veste i panni di Cecil Fredericks, Mickey Rooney quelli di Gus e Bill Cobbs è Reginald. Inoltre Jake Cherry recita la parte di Nick Daley, Ricky Gervais quella del dottor McPhee e Robin Williams è Theodore Roosevelt. Owen Wilson, Kim Raver, Patrick Gallagher e Rami Malek sono rispettivamente Jedediah Smith, Erica Daley, Attila l’Unno e il Faraone Ahkmenrah.

Hanno partecipato al film anche Pierfrancesco Favino nel ruolo di Cristoforo Colombo, Charlie Murphy in quello del tassista e Steve Cooganche è Ottavio. Mizuo Peck è Sacagawea, Paul Rudd interpreta Don e Anne Meara è Debbie. Completano il cast de Una notte al museo Teagle F. Bougere nei panni di Mike, Pat Kiernan in quelli dello speaker tv e Matthew Falker che è il politico.

