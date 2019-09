Mister Felicità: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Rai 1

Il martedì sera si apre all’insegna del buon umore con Mister Felicità. La pellicola del 2017, in onda oggi 10 settembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta e interpretata da Alessandro Siani, comico, attore e cabarettista italiano noto al grande pubblico per film come Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Il giorno più bello del mondo.

L’esilarante commedia sentimentale, prodotta da Cattleya, racconta la storia di Martino, giovane ragazzo svogliato che vive comodamente a casa della sorella in Svizzera. Quando però quest’ultima ha un incidente tocca proprio al fratello sfaticato sostituirla a lavoro. Ma qual è la sinossi di Mister Felicità?

Martino non è di certo una di quelle persone che muore dalla voglia di trovare un impiego. Indolente e amante del dolce far niente, vive in Svizzera a casa della sorella che invece è una gran lavoratrice. Un giorno però la donna ha un incidente d’auto che la costringe all’immobilità. Bisognosa di cure molto costose, tocca al protagonista di Mr Felicità sostituirla a lavoro come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, mental coach che sprona i suoi pazienti a cambiare la propria vita tramite il pensiero positivo.

Mentre il professionista non è presente in studio, il ragazzo si finge un assistente dell’uomo e riceve i clienti. Tra i pazienti c’è anche la celebre campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, a seguito di una caduta sul ghiaccio, ha perso interesse per lo sport e non solo. Martino nei panni di Mister Felicità accetta di aiutare la ragazza a ritrovare la passione di una volta. Ci riuscirà?

Il cast del film

Protagonista di Mister Felicità è Alessandro Siani che interpreta Martino. Diego Abatantuono veste i panni di Guglielmo Gioia, Carla Signoris quelli di Augusta ed Elena Cucci è Arianna Crof.

Hanno partecipato al film anche Cristiana Dell’Anna nel ruolo di Caterina, Yari Gugliucci in quello di Procolo e David Zed che è l’allenatore nazionale. Completano il cast Ernesto Mahieux nella parte del presidente squadra, Pippo Lorusso in quella del violinista e Francesco Cicchella che è il pappagallo.

