Fiat 500 elettrica 2020: foto modello e anticipazioni caratteristiche

Ci vorranno ancora 6 mesi per vedere in azione la nuova 500 elettrica 2020 della casa di Torino. Eppure in rete iniziano già a circolare le prime immagini di come potrebbe essere il modello. Al momento non si può parlare di foto ufficiali bensì di render, a riportarli è un noto sito automobilistico tedesco, Auto Bild. Si può notare da subito la forma ovalizzata dei vari, la tecnologia Full LED e il ridisegno completo del frontale. Andiamo ora a scoprire quali potrebbero essere le altre caratteristiche.

Fiat 500 elettrica 2020: le altre probabili specifiche

Abbiamo già discusso della nuova concezione della casa italiana riguardo alla 500. L’autovettura dovrà essere adatta anche per le famiglie. Ecco quindi che viene ridisegnato anche lo spazio interno, l’abitacolo infatti dovrebbe essere più spazioso, la vettura dovrebbe aumentare di dimensioni, soprattutto in lunghezza, sarà cinque porte e avrà delle cerniere che permetteranno un ingresso più agevole per i passeggeri dietro. Sulla vettura dovremmo trovare anche i nuovi sistemi ADAS di aiuto e sicurezza alla guida, oltre alla ricarica senza fili e al probabile sistema di infotainment con display da 8,4″.

Toyota Yaris 2020: prezzo, uscita e anticipazioni modello

Fiat 500 elettrica 2020: il prezzo di lancio e l’alimentazione

Era prevedibile che la 500 elettrica del 2020 sarebbe stata solo ed unicamente elettrica. Così sarà dato che non sono previsti altri tipi di alimentazione se non quella a batteria. La prima 500 elettrica dovrebbe poter percorrere tra i 230 e i 250 chilometri tra una ricarica e l’altra, il pacco batterie sarà compreso tra i 30 e i 32 kw/h. Nella gamma ci sarà anche una versione intermedia, la cui autonomia dovrebbe attestarsi intorno ai 350 chilometri. La top di gamma dovrebbe avere invece autonomia pari a 450 chilometri e 50 kw/h di batterie. Per quanto concerne il prezzo si parla di una cifra compresa tra i 27 e i 28 mila euro.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it