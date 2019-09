E poi c’è Katherine: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora E poi c’è Katherine potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 12 settembre 2019, è stata diretta da Nisha Ganatra, sceneggiatrice e regista nota al grande pubblico per film come Junky Punky Girlz, Chutney Popcorn, Cosmopolitan, Cake, The Hunters e Code Academy.

L’esilarante lungometraggio, il cui titolo originale è Late Night, segue le vicende di una famosa conduttrice di talk show che dopo essere stata accusata di odiare le donne ne assume una nel suo team per dimostrare il contrario. Ma qual è la sinossi di E poi c’è Katherine?

Come già detto in apertura di articolo, il film sarà in programmazione nelle sale italiane dal 12 settembre 2019. La comedy-drama racconta la storia di Katherine Newbury, celebre presentatrice di programmi televisivi notturni la cui immagine però è stata screditata da un’accusa infamante. In molti infatti credono che la conduttrice abbia in odio le donne e che proprio per questo motivo il suo team di scrittori sia composto da soli uomini.

Stanca di subire continue critiche e desiderosa di smentire questa falsa illazione, la professionista assume Molly Patel, unica presenza femminile di tutta la redazione. L’astuta mossa però sembra non bastare, gli show sono poco accattivanti e poi c’è Katherine che, oramai è poco amata dai telespettatori. Gli ascolti delle sue trasmissioni infatti continuano a calare tanto da far pensare ai dirigenti di affidare la conduzione a qualcun altro. A questo punto però ci penserà proprio la nuova arrivata Molly a stravolgere in positivo la carriera della donna.

Il cast del film

In E poi c’è Katherine Emma Thompson interpreta Katherine Newbury, Mindy Kaling è Molly Patel. Hugh Dancy veste i panni di Charlie Fain, Reid Scott quelli di Tom Campbell e Amy Ryan è Caroline Morton.

Hanno partecipato al film John Lithgow recita la parte di Walter Newbury, Denis O’Hare quella di Brad e Max Casella è Burditt. Completano il cast Paul Walter Hauser nel ruolo Mancuso e John Early quello di Reynolds.

