Baywatch: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 11 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Baywatch. La pellicola del 2017 è stata diretta da Seth Gordon, regista e produttore statunitense noto al grande pubblico per film come The King of Kong: A Fistful of Quarters, Tutti insieme inevitabilmente, Come ammazzare il capo…e vivere felici e Io sono tu.

L’esilarante commedia rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva trasmessa degli anni ’90 e segue le avventure del tenente Mitch Buchannon alla guida dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay. Ma qual è la sinossi di Baywatch?

A salvare i turisti in pericolo sulle spiagge di Emerald Bay ci pensa una quadra di bagnini capitanati dal muscoloso tenente Mitch Buchannon. Quest’ultimo però non limita a questo il suo raggio d’azione ma contemporaneamente indaga su di un giro di droga che coinvolge molte persone del posto. Nonostante il caso non sia di sua competenza e non rientri in alcun modo nella propria giurisdizione, il protagonista di Baywatch continua le sue ricerche anche quando si trova al cospetto dei primi cadaveri.

Nel frattempo però il coraggioso uomo deve anche guidare e istruire due nuovi bagnini: Matt brody, ex campione sportivo senza alcuna attitudine al lavoro di gruppo, e Ronnei, insicuro, pasticcione e timido ragazzo con grandi doti informatiche. Riuscirà Mitch a rendere le due reclute dei bagnini perfetti? Scoprirà chi si nasconde dietro il traffico di stupefacenti?

Il cast del film

Protagonista di Baywatch è Dwayne Johnson che interpreta Mitch Buchanan. Zac Efron veste i panni di Matt Brody, Alexandra Daddario quelli di Summer Quinn e Kelly Rohrbach è C. J. Parker.

Hanno partecipato al film anche Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra, Jon Bass e Yahya Abdul-Mateen II che sono rispettivamente Stephanie Holden, Victoria Leeds, Ronnie Greenbaum, Garner Ellerbee. Infine Rob Huebel recita la parte del capitano Thorpe, Hannibal Buress quella di Dave e Jack Kesy è Leon. Completano il Baywatch Amin Joseph nel ruolo di Frankie, Izabel Goulart in quello di Amber e Charlotte McKinney che è Julia.

