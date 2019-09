Gli ultimi saranno ultimi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film dalla trama coinvolgente? Allora Gli ultimi saranno ultimi potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2015, in onda stasera 11 settembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Massimiliano Bruno, attore e sceneggiatore che ha lavorato dietro la macchina da presa in Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Beata ignoranza e Non ci resta che il crimine.

Il lungometraggio drammatico è basato sull’omonimo spettacolo teatrale scritto dallo stesso regista dell’opera mentre il titolo è tratto dal racconto di Vincenzo Fiore Esilio Metafisico. Ma qual è la sinossi?

Gli ultimi saranno ultimi: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Gli ultimi saranno gli ultimi è ambientata ad Anguillara, città metropolitana in provincia di Roma. La dolce e gentile Luciana lavora in un’azienda tessile ed è felicemente sposata con Stefano, meccanico disoccupato che ha scelto di arrotondare facendo piccoli affari pur di non sottostare ai comandi altrui. La coppia, nonostante i disagi economici, nel piccolo borgo trascorre una vita tranquilla e sogna di avere un figlio.

Giunge in paese il poliziotto Antonio Zanzotto, trasferito dal Veneto al Lazio in seguito ad un incidente con un collega. Ben presto la notizia fa il giro di tutta la città attirando così l’antipatia dei suoi nuovi compagni di squadra che non si fidano del nuovo arrivato. Nel frattempo Luciana rimane incinta di Stefano ma la bella sorpresa si rivela solo il primo passo verso l’abisso. Alla protagonista de Gli ultimi saranno gli ultimi infatti non viene infatti rinnovato il contratto mentre il marito continua ad essere disoccupato. Giorno dopo giorno, tutti gli sforzi della protagonista di risollevare la condizione economica della sua famiglia sembrano vani e a peggiorare la situazione ci pensa anche il partner che invece di aiutarla scappa dai problemi dedicandosi ad altro. Questi ed altri eventi faranno sprofondare nella disperazione Luciana che inizierà a credere che il lieto fine non esiste. Fino a che punto si spingerà la protagonista?

Il cast del film

In Gli ultimi saranno ultimi Paola Cortellesi interpreta Luciana Colacci mentre Alessandro Gassmann è Stefano Colacci. Fabrizio Bentivoglio veste i panni di Antonio Zanzotto, Stefano Fresi quelli di Bruno Sebastiani e Ilaria Spada è Simona.

Hanno partecipato al film anche Maria Di Biase, Giorgio Caputo, Irma Carolina Di Monte e Silvia Salvatori rispettivamente nei panni di Loredana, Enzo, Manuela e Rossana. Completano il cast Matteo Valentini nel ruolo di Mario e Alessandra Costanzo in quello della signora Graziosi.

